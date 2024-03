Xepa no BBB: criatividade na cozinha pode transformar simples ingredientes em um banquete - Reprodução

Publicado 11/03/2024 18:47

A convivência tem sido acalorada no confinamento do BBB24, as emoções estão à flor da pele, mas quem disse que não dá para ser feliz entre as panelas? No mercado da Xepa, onde os ingredientes são simples e limitados, os participantes descobrem que a alegria também pode ser encontrada na culinária. E, acredite, até uma mesa posta com itens da Xepa pode se transformar em um banquete digno de realeza.



Logo no início do programa, Davi, um dos participantes da edição, surpreendeu a todos ao criar uma mesa posta espetacular usando apenas os ingredientes disponíveis na xepa. Talento e criatividade se uniram, mostrando que, mesmo com recursos limitados, é possível transformar uma refeição simples em um momento especial.



“Nós comemos, primeiramente com os olhos. E já que a visão é o primeiro sentido a ser estimulado, uma mesa bem arrumada e o capricho nas preparações, aguçam a vontade de degustar o que foi feito. E vamos combinar, os elementos da Xepa podem surpreender se preparados com carinho, criatividade e tempero”, diz Luana Godinho, nutricionista.



Alimentos nutritivos



"Os ingredientes da xepa podem ser subestimados, mas são verdadeiros tesouros nutricionais. Afinal, quem disse que comida saudável não pode ser divertida e deliciosa? Com um toque de criatividade na preparação, é possível transformar pratos simples em verdadeiras obras-primas de sabor e saúde”, ressalta Luana Godinho que complementa: “As proteínas disponíveis na Xepa valem ouro e são excelentes fontes nutricionais”.



Valor nutricional e benefícios



Fígado: “Rico em ferro, vitamina A e proteínas, o fígado é essencial para a saúde dos ossos, visão e sistema imunológico”.



Moela: “Uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B e ferro, promovendo a saúde muscular e a função cerebral”.



Língua de boi: “Contém ferro, zinco e vitaminas do complexo B, contribuindo para a produção de energia e a saúde do sistema nervoso”.



Dobradinha: “Rica em proteínas e colágeno, a dobradinha é fundamental para a saúde da pele, cabelos e unhas”.



Rabo: “Fonte de colágeno e sabor intenso, o rabo adiciona textura e benefícios para a saúde das articulações”.



Risoto de Rabada na Xepa do BBB 24

Ingredientes:



1 xícara de arroz

300g de rabada cozida e desfiada

1 cebola pequena, picada

2 dentes de alho, picados

Sal a gosto

1 colher de sopa de azeite (se disponível)



Modo de Preparo:

Preparação da Rabada:

Cozinhe a rabada até que a carne esteja bem macia. Pode ser feito na pressão para agilizar o processo.

Desfie a carne e reserve.



Preparo do Risoto:

Em uma panela, aqueça o azeite (se disponível) em fogo médio.

Adicione a cebola e o alho picados, refogando até que fiquem dourados.



Adição do Arroz:

Acrescente o arroz à panela, mexendo bem para que os grãos fiquem envolvidos no azeite e nos temperos.



Cozimento:

Adicione água aos poucos, mexendo frequentemente, até que o arroz esteja quase cozido. Utilize o caldo do cozimento da rabada para dar mais sabor.

Acrescente a rabada desfiada ao risoto, misturando bem.



Finalização:

Continue adicionando água aos poucos, mexendo até que o arroz esteja cozido ao ponto desejado.

Ajuste o sal conforme necessário.



Sirva o risoto de rabada quente, aproveitando ao máximo os sabores da xepa.