Dicas para potencializar o olhar e realçar ainda mais a beleza natural das sobrancelhas - Reprodução

Dicas para potencializar o olhar e realçar ainda mais a beleza natural das sobrancelhasReprodução

Publicado 16/03/2024 13:41

Olá, meninas!

Os estilos de sobrancelhas mudam ao longo do tempo. Mas uma questão sempre está em alta: os cuidados! Símbolo de personalidade e atitude, as sobrancelhas são queridinhas na produção de um Make. Seja com novos estilos surgindo e outros sendo resgatados diretamente do passado, reunimos algumas dicas para cuidar das sobrancelhas e arrasar nas tendências. Com a ajuda de Raphaella Bahia, que é visagista e especialista em micropigmentação, vamos te ajudar a potencializar o olhar e realçar ainda mais a beleza natural. Confiram!

- Evitar tirar pelos demais, pois pode fazer falhas definitivas nas sobrancelhas.

- Sempre pentear as sobrancelhas com escovinhas específicas (o mesmo que se usa para aplicar máscara de cílios) ou até mesmo escova de dente (deixe uma só para pentear as sobrancelhas).

- Evitar depilar as sobrancelhas com cera, pois pode tirar mais do que o necessário ou até mesmo acelerar o processo de envelhecimento das pálpebras. A região é muito sensível requer muito cuidado. O ideal é usar pinça e/ou linha.

- Se tiver pelos brancos ou claros demais, não tingir com tinta de cabelo, usar tinta específica para sobrancelhas.

- Sempre buscar um profissional experiente para cuidar das suas sobrancelhas.

Saiba mais sobre a técnica de preenchimento

A especialista explica que para o preenchimento das falhas, existe uma técnica onde é possível melhorar o desenho da sobrancelha com a micropigmentação. A técnica deixa as sobrancelhas sempre arrumadas, poupando tempo na hora de se arrumar. Além de valorizar o olhar e preencher as falhas mantendo aspecto natural.

“Com a técnica milimetricamente fio a fio, desenhamos os fios na pele, para parecer fios reais. Usamos um aparelho com alta tecnologia, que se chama dermógrafo, assim implantamos o pigmento. A micropigmentação dura em torno de um ano e fica com aspecto natural, respeitando as características de cada um”, destaca Raphaella.

Para fazer a técnica, a pessoa deve estar com a pele íntegra, sem problemas. Grávidas, pessoas com menos de 18 ou que tenham alguma contraindicação médica, não podem passar pelo procedimento.