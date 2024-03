Dia 15 de março é o Dia do Consumidor - Reprodução

Dia 15 de março é o Dia do ConsumidorReprodução

Publicado 15/03/2024 09:00

Olá, meninas!

Nesta sexta, dia 15 de março, Dia do Consumidor vamos fazer um alerta importante para você não cair em golpes e falsas promoções. Para garantir uma proteção efetiva dos direitos do consumidor e evitar armadilhas de descontos enganosos, é essencial estar bem informado e conhecer os mecanismos de defesa disponíveis.

De acordo com o advogado tributário Júlio Caires existem formas de se manter atento e não perder dinheiro durante essa época de promoções. “Em primeiro lugar, é essencial pesquisar o histórico da empresa ou marca que está promovendo a oferta. Empresas confiáveis tendem a oferecer promoções consistentes e transparentes ao longo do tempo, enquanto aquelas com reputações duvidosas podem recorrer a táticas enganosas. Além disso, é importante comparar preços e condições com outras fontes confiáveis, garantindo que a promoção realmente ofereça um benefício significativo em relação ao preço regular do produto ou serviço”, explica ele.

Outro passo importante é ler atentamente os termos e condições da promoção. “Muitas vezes, falsas promoções podem esconder cláusulas que limitam o benefício real do desconto ou impõem condições pouco claras para sua aplicação. Compreender completamente as condições da oferta ajuda a evitar surpresas desagradáveis ou decepções após a compra”, acrescenta Gecilda Esteves. Além disso, estar atento a sinais de marketing exagerado ou linguagem enganosa pode ajudar a identificar promoções que são muito boas para serem verdadeiras.

Saiba como evitar cair em falsas promoções:

1. Evite compras por impulso fazendo uma lista de prioridades e desejos e estabeleça a verba que tem para gastar.

2. Pesquise a reputação do local que está anunciando as vendas, em sites de reclamação ou Procon.

3. ⁠Evitar compras que foram enviadas por links sem conhecer a procedência.

4. ⁠Desconfie de promoções exageradas, produtos vendidos com valores muito baixos.

5. ⁠Evite sites que oferecem pagamento por transferência bancária, boleto bancário.

6. ⁠Não preencha formulários que pedem vários de seus dados pessoais, sem checar a utilidade que será dada ao formulário e sua real necessidade.

Se você enfrentar problemas ou se sentir prejudicado em uma relação de consumo, há várias instâncias às quais pode recorrer:

• Procon: A primeira linha de defesa dos direitos do consumidor, disponível em estados e municípios.

• Defensorias Públicas: Assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado.

• Juizados Especiais Cíveis (JECs): Para causas de menor valor e complexidade, facilitam o acesso à justiça sem a necessidade de um advogado para valores até 20 salários mínimos.

• Ministério Público: Atua na defesa dos direitos coletivos e individuais dos consumidores, em casos de maior escala.

• Associações de Defesa do Consumidor: Oferecem orientação e apoio, como o IDEC e a Proteste.

• Internet: Plataformas como o “Consumidor.gov.br” permitem negociar diretamente com fornecedores para resolver conflitos.