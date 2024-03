Excesso de tarefas pode levar mulheres à exaustão física e mental - Reprodução

Excesso de tarefas pode levar mulheres à exaustão física e mentalReprodução

Publicado 17/03/2024 00:00

Geralmente, as mulheres têm que exercer múltiplas funções com perfeição, como cuidar da casa, cuidar dos filhos, dar atenção aos estudos, casamento e vida profissional. Com todo este acúmulo excessivo de atividades, algumas mulheres podem adquirir a chamada Síndrome da Mulher-Maravilha, que, basicamente, é a exaustão física e mental causada por fazer essa enorme quantidade de tarefas.

As mulheres que adquirem esta doença podem ter sintomas como esgotamento físico e mental, estresse, desânimo, insônia, dificuldade de concentração e etc. Em casos mais graves, a Síndrome da Mulher-Maravilha pode desencadear em ganho de peso e até depressão.

Mas como as mulheres podem fazer para se dividir entre múltiplas tarefas e não ter um cansaço do corpo e da mente? A psicóloga Cláudia Melo fala um pouco sobre o autocuidado que as mulheres devem ter, além de saber impor limites para fazer suas atividades.

"Para evitar a exaustão física e mental causada pela sobrecarga de tarefas, é essencial praticar o autocuidado, estabelecer limites claros, aprender a delegar responsabilidades, buscar não ter vergonha de buscar apoio emocional se for necessário e logístico. E priorizar atividades que promovam bem-estar e qualidade de vida", orienta a psicóloga.

Um estudo feito pelo Instituto Cactus em 2022 mostra que uma em cada duas mulheres tem Transtornos Mentais Comuns (TMC), aqueles causados pela síndrome, por conta da alta sobrecarga física e mental no trabalho e em casa.

Cláudia explica como as mulheres podem evitar a doença se cuidando. "Para evitar a Síndrome da Mulher-Maravilha, é fundamental reconhecer a importância de cuidar de si mesma, tanto física, espiritual, e olhar para suas questões emocionais. Isso inclui aprender a dizer não, estabelecer prioridades, definir limites saudáveis, praticar a autocompaixão, buscar momentos de descanso e lazer e investir em atividades que promovam o equilíbrio e a felicidade", detalha.

Além de cuidar de si mesma, as mulheres precisam ser cuidadas pelas pessoas que amam em casa, sejam familiares, filhos ou maridos. "Ter pessoas de confiança com quem compartilhar responsabilidades, desabafar, buscar orientação e receber ajuda prática pode fazer toda a diferença. Além disso, contar com o apoio emocional e encorajamento de familiares, parceiro ou parceira, amigos, colegas de trabalho e profissionais de saúde pode fortalecer a mulher e ajudá-la a enfrentar os desafios do dia a dia", ressalta Cláudia.

O outono vem aí! Confira as tendências da estação

Esta semana entramos no outono, uma estação cercada de estilo e roupas elegantes e estilosas. Quer saber quais são as tendências dessa temporada? Juliana Maddeira, stylist e produtora de moda, revela as principais! Confira as maiores trends da estação, que será marcada por uma mistura de estilos.

Cores neutras e terrosas: tons como marrom, verde-oliva, bege e cinza serão populares no outono de 2024, refletindo uma paleta mais natural e sofisticada.

Estampas xadrez: o clássico padrão xadrez estará em alta, tanto em peças de roupa como em acessórios, trazendo um ar elegante e atemporal para o guarda-roupa.

Peças oversized: o estilo oversized continuará em destaque no outono de 2024, com casacos, suéteres e calças mais largas e confortáveis sendo peças-chave para criar looks modernos e despojados.

Mix de texturas: a combinação de diferentes tecidos e texturas será uma tendência forte, permitindo criar looks interessantes e cheios de personalidade.

Botas de cano alto: as botas de cano alto serão o calçado must-have da estação, adicionando um toque de sofisticação e elegância a qualquer look.

Acessórios statement: acessórios como maxi brincos, colares chamativos e bolsas em formatos inusitados serão destaque no outono de 2024, trazendo um toque de ousadia e originalidade às produções.

Beleza da Alma

"Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira". (Cecília Meireles)