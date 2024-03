O Cristo Redentor foi iluminado com a cor azul em apoio às campanhas - Guilherme Silva

Publicado 19/03/2024 22:43 | Atualizado 19/03/2024 22:47

Oi, meninas!

Na noite de ontem (18), eu estive presente no Santuário Cristo Redentor para participar do evento de incentivo às campanhas “Eu Sou Cidadão Solidário” da Receita Federal e “Imposto Solidário” do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ), ambas com o objetivo de promover a destinação direta do Imposto de Renda para instituições sociais atendidas na cidade. O santuário recebeu uma nova iluminação e decretou apoio à iniciativa.

A cor escolhida para iluminar o monumento durante o encontro foi o azul, num tom vibrante que combinou perfeitamente com a atmosfera espetacular de todo o evento. O projeto visa esclarecer a importância da doação vinda do Imposto de Renda, além de mostrar o caminho dessas doações até os fundos de assistência a crianças, adolescentes e idosos em vulnerabilidade social.

Tive o prazer de apresentar as boas-vindas neste evento que esbanjou esperança e amor por essa causa tão nobre. Como madrinha das ações sociais do Cristo Redentor, sempre recebo esses momentos com enorme gratidão. Conseguir contribuir diretamente para que a diferença seja feita na vida dessas pessoas, para mim, é o mais rico dos presentes.

O que muitos não sabem é que os contribuintes podem destinar até 3% de imposto para os Fundos de proteção à criança e adolescentes e mais 3% para os Fundos de proteção aos idosos. E o melhor: sem pagar nada a mais! Não precisa se preocupar com a sua restituição sendo diminuída e nem com nenhum valor sendo adicionado

Em 2023, os números da contribuição ficaram bem abaixo do esperado, não atingindo nem 1% do valor previsto. Então meninas, esse é o momento perfeito para vocês mudarem essa realidade e se juntarem a esse propósito tão especial. O período de entrega das declarações do Imposto de Renda já começou e vai até o dia 31/05.

Carrego um dilema simples, mas muito significativo em mim: se puder fazer a diferença na vida de um outro alguém, não pense muito, só faça!