Novas tendências da estação - Reprodução

Publicado 20/03/2024 21:44 | Atualizado 20/03/2024 21:53

O ano de 2024 chegou ditando novas tendências. No mundo da maquiagem, por exemplo, a preferência por uma pele mais natural, com os lábios recebendo destaque através de lápis ou batom. Nos cabelos, a moda é o loiro bambi, que chega como a grande aposta para a temporada. Quer saber mais sobre esses estilos e ficar por dentro da moda da estação? Conversamos com Priscilla Penteado, beauty specialist. Ela destacou tudo pra gente!

“Entre as técnicas de maquiagem em alta, o "blush draping" ganha espaço. Ele é caracterizado pela aplicação generosa do blush, abrangendo toda a zona C, das bochechas às têmporas. A utilização de sombras cintilantes e visuais monocromáticos complementa as tendências, enquanto o uso de produtos multifuncionais promete simplificar e otimizar a rotina de beleza”, destaca Priscilla.

Uma forte tendência para os cabelos, é o “loiro bambi”, mas como funciona essa nova aposta que já ganhou as madeixas de muitas mulheres? A especialista explica como é feita a técnica.

“Esse loiro conta com tonalidades quentes, amanteigadas e multidimensionais. Essa técnica envolve a aplicação de mechas largas em tons de mel, caramelo, bege e dourado, resultando em uma coloração radiante e distinta”, explica a beauty specialist.

Além disso, o corte "Contour Bob" emerge como uma tendência marcante. “Ele é personalizado de acordo com o formato do rosto. Esse corte é caracterizado por camadas que seguem a linha do maxilar e do queixo, realçando os pontos fortes de cada indivíduo”.