Os toques especiais para a decoração de sua mesaFoto: Felipe Barros

Publicado 27/03/2024 00:39 | Atualizado 27/03/2024 00:44

A Páscoa está chegando e já é tempo de reunir a família para essa comemoração que é marcada de muito amor e significado. Afinal, ela é sinônimo de renascimento e renovação, então nada é mais especial do que estar perto de quem mais amamos para celebrar esta data. Mas deixa eu te perguntar, você já tem planos para montar aquela mesa incrível para o seu almoço de domingo? Vem cá que eu te ajudo!

Diferente do que parece, a decoração de mesas temáticas para a Páscoa pode ser feita de maneira bem simples e acessível, combinando itens que encontramos na nossa própria casa. O resultado vai ser uma mesa incrível, cheia de amor, e que vai fazer toda a diferença no encontro com os seus convidados.

A decoradora Juliana Costa compartilha uma dica super útil para quem deseja montar a própria mesa: os supermercados e as lojas de decoração estão totalmente voltadas à temática da Páscoa. “Nesta época, a gente pode trabalhar dentro do conceito da natureza. Se você tiver um prato florido em casa, pode colocar à mesa”, sugere.

Com a família toda reunida, não há nada melhor do que se sentir bem em conjunto. As flores vão ajudar a criar esse ambiente aconchegante, com um toque especial. Prefira os tons pastéis para os arranjos como o champagne ou até mesmo o branco. As tulipas amarelas, as margaridas e as rosas brancas são perfeitas sugestões para a sua mesa

Uma outra sugestão para preencher a mesa do almoço de domingo é abusar dos símbolos da Páscoa como componentes da decoração. O presente favorito das crianças, os ovos de chocolate, funcionam perfeitamente para substituir os itens decorativos mais sofisticados que costumam fugir do orçamento para a montagem da sua mesa.

Juliana lembra dos pequenos com restrições alérgicas nesta data. A papelaria e os brinquedos são ótimas opções de presente para compensar a falta do chocolate durante a celebração. “As crianças amam ganhar esses ovinhos”, afirma a decoradora.

Reúna as cenouras, chamem os coelhinhos e mão na massa! A Páscoa é o momento perfeito para criar memórias com quem você mais ama, então não deixe de viver essa ressurreição com todo o seu coração.

Eaí, gostaram dessas dicas?