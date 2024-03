As tendências para as sobrancelhas - Reprodução

As tendências para as sobrancelhas Reprodução

Publicado 24/03/2024 00:00

As tendências para as sobrancelhas sempre vão mudando conforme o tempo e se adaptando de acordo com as demandas do mercado e da moda. O estilo agora é um modelo menos chamativo e seguindo a naturalidade do rosto, ressaltando a beleza natural. Mas uma coisa é fundamental: as sobrancelhas devem sempre ressaltar e seguir as linhas do rosto. É preciso ter cuidado com um design que esteja na moda, mas não combine com seus traços.



"A sobrancelha é o traço que as pessoas mais prestam atenção na face. Então, é necessário seguir o desenho. Além disso, elas também transmitem sentimentos, como, por exemplo, um estilo de sobrancelha reta reforça uma personalidade mais séria e determinada", comenta Luzia Costa, especialista no assunto e CEO da rede Sóbrancelhas.



Confira alguns dos principais modelos de sobrancelhas que estão em alta e podem combinar com a maioria dos rostos.



Brown Lamination: A técnica de Brown Lamination é um procedimento cosmético popular para dar às sobrancelhas uma aparência mais arrumada, volumosa e definida. É semelhante ao processo de laminado de cílios, onde as sobrancelhas são tratadas com produtos químicos suaves para alisar, modelar os pelos e deixá-los levantados.



Retas: Elas são ideais para rostos com formato mais angular, como quadrados ou retangulares. Esse formato ajuda a suavizar os traços faciais, cria uma aparência mais equilibrada e transmite mais seriedade



Volumosas: Elas funcionam bem em vários formatos de rosto, mas favorecem ainda mais os redondos para adicionar dimensão. Elas adicionam definição e expressão ao rosto. Normalmente, esse modelo é mais preenchido e os pelos são mais densos.



Naturais: Muitas pessoas andam preferindo seguir o modelo mais natural ao escolher o design das sobrancelhas, o que é adequado para todos os tipos de faces e se adapta à forma natural das características da pessoa, tornando tudo mais harmônico.







Páscoa: oportunidade de empreendedorismo



Muito além do chocolate! A Páscoa movimenta a economia e traz muitas expectativas de vendas. O feriado mexe com diversos setores, impulsionando a atividade econômica do país. Em 2023, foi registrado um aumento de 6% e a expectativa para 2024 é que superem os números alcançados nos últimos anos.



"A Páscoa desempenha um papel importante na economia, estimulando o consumo, impulsionando o turismo, criando empregos temporários e incentivando investimentos. E para aqueles que buscam uma renda extra, a Páscoa é uma ótima ideia. Durante esta temporada, os ovos de chocolate assumem um papel central, porém as oportunidades de lucro se estendem para além deles", explica a economista Gecilda Esteves.



Este período oferece uma excelente oportunidade para explorar outras especialidades caseiras e até mesmo oferecer serviços personalizados relacionados à Páscoa.







Ovo de Páscoa saudável



Para quem não quer sair da dieta, é possível aproveitar a Páscoa sem sofrimento? Carolina Martins, nutricionista da Magrass, ensina uma receita de ovo de Páscoa com doce de framboesa com chocolate, em uma versão saudável. Se liga nessa delícia!



Ovo

- 350 g de chocolate 70% cacau e zero açúcar

- 1 colher de sobremesa de manteiga sem sal para untar

- Fôrma de ovo de Páscoa



Geleia

- ½ xícara de morangos picados

- ½ xícara de mirtilos

- ½ xícara de framboesa (pode ser a congelada)

- 2 colheres de sopa de adoçante xilitol



Leite condensado light

- 1 xícara de leite em pó desnatado

- ½ xícara de adoçante xilitol

- 1 colher de sobremesa de manteiga sem sal

- ½ xícara de água fervente



Modo de preparo

Derreta 250 g de chocolate 70% cacau em banho-maria ou no micro-ondas. Unte as forminhas do ovo de Páscoa e faça uma camada fina com o chocolate derretido. Leve à geladeira até endurecer. Faça mais uma camada bem generosa para que o ovo não quebre. Volte à geladeira.



Para o leite condensado, leve todos os ingredientes ao liquidificador e bata por cinco minutos. Despeje em um recipiente e leve à geladeira por pelo menos duas a três horas para ficar com a consistência cremosa.



Hora de fazer a geleia: leve todos os ingredientes e ligue o fogo baixo. Vá mexendo sempre e amassando as frutas para ficar na consistência de uma geleia. Cuidado para não ficar muito mole, precisa ser cremoso para não escorrer do ovo. Quando ficar consistente e desgrudando da panela, desligue, espere esfriar e leve à geladeira.



Montagem

Quando a geleia e o leite condensado estiverem bem gelados e o ovo estiver endurecido, você pode começar a montar. Faça uma camada de recheio no ovo com o leite condensado. Em seguida, acrescente a geleia e cubra com mais uma camada do leite condensado. Para finalizar, derreta o restante do chocolate e faça uma camada por cima, fechando o ovo.

Deixe mais alguns minutos na geladeira para endurecer e sirva gelado.







Beleza da Alma

"Quando fala o amor, a voz de todos os deuses deixa o céu embriagado de harmonia".

(William Shakespeare)