O mulherão Cláudia LimaReprodução

Ela nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em uma família humilde e enfrentou diversos desafios. Aos sete anos perdeu seu pai. A mãe, viúva, criou sozinha ela e mais três irmãos. Juntos, eles passaram por muitas dificuldades. Comiam o que tinha e quando tinha, foram tempos difíceis.

Apesar do sofrimento, Cláudia Lima escolheu seguir em frente. Determinada a mudar aquela situação, mesmo criança, abraçou a causa da família. Aprendeu a lidar com seus medos e acreditou nos seus sonhos.

Hoje, Claudia é escritora, empreendedora, casada, mãe de quatro filhos. Muito além disso. Ela trabalha no mercado de seguros desde os 18 anos e trilhou uma carreira profissional de sucesso, mostrando que uma mulher pode ser o que ela quiser. Com muita força de vontade, trabalho duro e se agarrando às oportunidades.

A JC Luz Corretora de Seguros nasceu há 30 anos de um sonho de Cláudia em vencer na vida. Sem recursos financeiros no início, o empreendimento foi crescendo e se destacando no mercado securitário. A menina que sonhava em mudar a história de sua mãe e seus irmãos, hoje tem uma equipe de mais de 1.000 pessoas que têm suas vidas transformadas e ajudam a transformar outras famílias.

Essa jornada, Claudia conta no livro "Do Lixo à Luz, uma caminhada inspiradora". Presidente e fundadora da empresa, ao contar sua história, Cláudia busca ajudar outras pessoas, para que acreditem que é possível sonhar e realizar, mesmo que o cenário seja impossível.

Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso mulherão de hoje? Confiram a entrevista completa!

Como foi sua sua criação?

Nasci em São Gonçalo. Sou de uma família humilde, filha de mãe viúva e tenho três irmãos. Foi uma infância de muitas dificuldades, com a morte do meu pai enfrentamos a falta do pão, precisei cuidar dos meus irmãos para ajudar minha mãe, isso me fez ser adulta ainda criança. Com zero recursos, tivemos uma criação co muita dificuldade, aprendemos a lutar de mãos dadas e a dividir o pouco. Somos todos por um e um por todos, e temos Deus na direção de tudo.

Como é o seu lado mãe? Como concilia a família com os negócios?

Eu tenho 4 filhos e eles são o melhor de mim! São amigos e meus amigos. Gosto de cozinhar para eles, ficar com eles, brincar com eles. Sou educadora e conselheira, dou raízes e asas. Sou arqueira e quero que como flechas, eles possam ir mais longe. Aprendi que posso construir minha carreira profissional com excelência e ser uma mãe realizada, com filhos apaixonados por mim e pelo meu trabalho. Nossa vida é uma missão. Cumprir com excelência o que foi confiado a nós na vida profissional e na qualidade do tempo que ficamos com nossos filhos.

Como virou empreendedora?

Eu precisava trabalhar para ajudar minha família e meu primeiro emprego foi como vendedora. Eu conquistei a liderança de vendas nessa empresa, que alguns anos depois terceirizou seu canal, desempregando muitas famílias. O que eu tinha com a minha equipe era muito além de um contrato. A vida era minha, mas meu coração era deles. O grau de credibilidade que existia entre nós era maior que um acordo de trabalho. Eu não podia largar aquelas pessoas. Por isso, o desejo de continuar fazendo aquelas pessoas transformarem suas vidas fez a minha empresa nascer.

Como foi essa transição de uma jovem humilde para uma empreendedora de sucesso?

Eu aprendi com minha mãe a não reclamar. Aprendi a lutar para conquistar. Cresci assim. Lutando pelo alimento, buscando ser mais e melhor sempre. Fui me superando a cada desafio e sendo uma melhor versão de mim. É sobre quem somos. Quem é faz, e quem faz tem. Quando passamos fome, aprendemos a não ter medo de nada. Aprendi que podemos ter o que quisermos, mas tem um preço e custa tudo.

O caminho para as mulheres nos negócios é mais difícil?

Ser mulher é ser firme, determinada e decidida, é mostrar que o mundo dos negócios existe para quem tem disposição. Ser empreendedora em uma sociedade machista não é nada fácil, precisamos assumir uma postura de respeito e com inteligência e domínio assumir nosso lugar no mundo dos negócios.

Você se acha um mulherão?

Sou um mulherão! Sou mãe, sou empresária, sou referência para milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Tenho uma empresa que há 21 anos tem a grande missão de cuidar de vidas e gerar vencedores. Ser mulherão é ter uma vida digna de ser vivida. É escrever sua história, sendo exemplo a ser seguido. É conquistar com humildade e inspirar outras pessoas a sonhar e a realizar também. É ser luz.

Qual é a fórmula para o sucesso?

Você mulher, pode ser o que você quiser ser. Pode conquistar o que quiser. Seja sua melhor versão a cada desafio. Seus sonhos estão te esperando. Você é uma vencedora e o que você precisa é assumir o seu lugar na vida! Pense como, aja como e seja uma vencedora. Você pode sonhar e pode realizar. Seus sonhos dependem de sua atitude. Mexa-se.