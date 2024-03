Dicas para perder peso e nunca mais recuperar os quilos extras - Reprodução

Publicado 25/03/2024 09:00

Olá, meninas!

O consumo de alimentos processados, a falta de exercícios físicos regulares e a ansiedade, pode resultar em quilos e quilos a mais na balança. A obesidade já atinge mais de 40 milhões de pessoas no país, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde. Combater o problema não é fácil e, para quem deseja perder peso, o segredo é não focar apenas na alimentação, mas em um tratamento que combine apoio com nutricionista, psicólogo e profissionais de educação física.

“Nos casos de obesidade, há variáveis fisiológicas, metabólicas, genéticas e emocionais, que podem estar conectadas. Cada pessoa traz suas particularidades e desenvolve mecanismos para lidar com isso”, explica Raquel Staerke, coordenadora do departamento de Psicologia do Centro Universitário Celso Lisboa.

Para ajudar quem está na luta para perder peso de forma saudável, reunimos dicas da psicóloga, da nutricionista Juliana Pandini e da educadora física Ana Barreto. Confira:

1) Mude de hábitos.

É muito comum querer perder peso sem mudar os hábitos alimentares. A estratégia, no entanto, não dá certo. Afinal, se forem mantidas as mesmas refeições que levaram à obesidade, a chance de reverter o quadro é mínima! Isso não quer dizer que é preciso dar adeus aos doces ou aos carboidratos. Coma de tudo, mas com moderação.

2) Descasque mais e desembale menos

Dê preferência aos alimentos naturais e evite comer alimentos processados ou ultraprocessados, que podem ter muitas gorduras ruins, alta concentração de sódio e açúcares. Invista em frutas, vegetais, pães integrais, carnes magras e gorduras boas, como azeite. Se estes alimentos não fazem parte de sua rotina, está errado. Adote todos já!

3) Cuidado na hora do supermercado

É uma tentação ir às compras e as chances de alimentos pouco saudáveis e muito calóricos entrarem no carrinho é grande. Faça uma lista do que precisa antes de sair de casa para evitar cair em armadilhas. E não esqueça de olhar os rótulos para entender melhor o que está ingerindo.

4) Hidratação é tudo.

Todo mundo sabe que é importante tomar bastante água durante o dia para ajudar na digestão e manter o corpo funcionando bem. O recomendado é ingerir no mínimo dois litros da bebida. Sim, água pura. Sucos industrializados e refrigerantes, além de não entrarem na conta da hidratação, devem ser evitados por conterem muito açúcar. Caso tenha dificuldade em se lembrar da hidratação, coloque alarmes no seu celular ou baixa aplicativos que apitam quando está na hora de tomar um copo de água.

5) Tem que malhar, tem que suar

No início, o sobrepeso pode atrapalhar a movimentação, mas ela é necessária. Opte por atividades leves e moderadas para reduzir a inflamação do tecido adiposo, como caminhada, exercícios funcionais e dança. Cada pessoa tem uma estrutura corporal e, por isso, é preciso adaptar os exercícios de acordo com cada particularidade. Mas uma coisa é certa: quem está com quilos a mais não deve fazer atividades de alto impacto, como corrida, para não sobrecarregar as articulações.

6) Não se deixe abater

O processo de emagrecimento pode ser lento e é comum ter altos e baixos. Não se abata quando perder o rumo e comemore cada vitória. Quando não for possível seguir a meta do dia, não desanime. Recomece no dia seguinte!

7) Peça ajuda

Como o sobrepeso pode agravar problemas emocionais e ter impacto na autoestima, busque redes de afeto e apoio que possam te incentivar, compreender sua jornada e dar suporte diante dos desafios.