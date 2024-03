Como escolher o melhor chocolate sem prejudicar a saúde? - Reprodução

Como escolher o melhor chocolate sem prejudicar a saúde? Reprodução

Publicado 28/03/2024 09:00

Olá, meninas!

É chegada a época do ano em que aumenta muito o consumo de chocolates. Essa delícia faz parte do ritual do almoço de Páscoa e crianças e adultos se deliciam com muitos chocolates nesse período. Muitas pessoas têm dúvidas se o chocolate, afinal, faz bem ou mal à saúde. Mas será que é possível consumir essa guloseima sem culpa?

“O cacau é um potente antioxidante, muito rico em polifenóis, que ajudam a prevenir o envelhecimento. Portanto, não é ele o responsável pelos malefícios, mas sim o leite e a gordura saturada que são adicionados a ele no preparo do produto final”, explica a dermatologista Ana Paula Fucci.

Para quem não resiste aos chocolates, a especialista ensina uma saída mais saudável. Assim ninguém vai passar vontade. Ela explica que o chocolate ao leite e o chocolate branco devem ser evitados.

“O ao leite e o branco têm alto índice glicêmico, ou seja, fazem o açúcar no sangue subir rapidamente, ocorrendo um pico na liberação de insulina para compensar. Esse mecanismo causa o aumento da produção de sebo e da oleosidade da pele. Isso pode levar ao desenvolvimento ou a piora da acne. Além disso, esse alto teor de açúcar nas células danifica o colágeno e a elastina, provocando envelhecimento, rugas e flacidez. Dê preferência aos que contenham maior percentual de cacau, preferencialmente acima de 70%. Eles são ricos nos polifenóis e não aumentam tanto o índice glicêmico”, detalha Ana Paula.

Se a sua pele for oleosa, consumindo chocolate ou não, alguns cuidados são fundamentais para manter a pele saudável. Esse tipo de pele necessita de cuidados específicos.

“Esse tipo de pele deve ser higienizada adequadamente com sabonete específico, deve ser hidratada com hidratante aquoso e receber proteção solar adequada. Cuidados individualizados podem ser necessários de acordo com o grau de acne e as características de cada paciente. Alimentação adequada, rica em fibras e sem excessos de açúcar e gordura ajuda a pele ficar mais bonita. Minha dica é aproveitar a Páscoa sem exagerar nos doces”, alerta a dermatologista Fernanda Aragão Grassi.