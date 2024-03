Dicas para planejar o pré-viagem com a família - Reprodução

Dicas para planejar o pré-viagem com a família Reprodução

Publicado 28/03/2024 18:14 | Atualizado 28/03/2024 18:24

Olá meninas!



Estamos nos aproximando do feriadão da Semana Santa e eu sei que muitas de vocês gostam de tomar esse tempinho para reunir a família numa viagem daquelas merecidas. Afinal, precisamos mesmo desse respiro, né?



Para os papais de filhos pequenos, uma série de dúvidas pode surgir na hora de preparar o planejamento perfeito para esse passeio. Você sabe montar um kit SOS apropriado? O destino é seguro para a sua criança? E se ela acabar tendo febre alta ou gripe forte? Tire as suas dúvidas e saiba como se preparar para os imprevistos que a sua viagem pode trazer!



Segundo o pediatra e coordenador da emergência do Centro Pediátrico da Lagoa, Dr. Leonardo Soares, se o seu filho já tem acompanhamento regular e de rotina com o pediatra, você não precisa fazer mais uma visita antes de viajar. “Como recomendação básica, evitamos levar as crianças pequenas em viagens para locais extremos, com temperaturas muito altas ou baixas, ou com uma altitude muito elevada”, explica o doutor.



Lembrando que alguns destinos exigem que a vacinação de todos esteja em dia. Então para esses casos, é recomendável que seja feita uma consulta, pelo menos, 20 dias antes da data de partida.



Reunimos mais algumas dicas do Dr. Leonardo que vão esclarecer as suas dúvidas pré-viagem. Confira:





Acidentes, machucados e imprevistos



Sabe-se que os acidentes acontecem mais na infância porque as crianças não possuem a mesma noção de perigo que os adultos. Logo, para prevenir que essas situações aconteçam, saiba reconhecer os possíveis riscos nos diferentes ambientes.



“Uma das principais maneiras de prevenir acidentes está no próprio conceito. Prever situações de perigo, como risco de afogamento de uma criança onde se tem piscina ou mar, risco de quedas, risco de exposição acidental a substâncias tóxicas, entre outras. Sempre é necessário que haja um adulto alerta na proximidade”, alerta.



Kit de primeiros socorros: quais medicamentos levar?



“Analgésicos e antitérmicos, protetor solar, repelente, material para curativos básicos, como gazes, algodão, esparadrapo não alergênico. Medicações para enjoo, já que os sintomas gastrointestinais são frequentes. Soro fisiológico para lavagem nasal e antissépticos para limpeza de feridas. No caso das crianças asmáticas, sempre levar bombinha e um corticoide.”



É bom lembrar que para as crianças com asma, é sempre bom ter uma bombinha extra na mala. Elas são mais práticas que os nebulizadores e carregam os remédios mais facilmente.





Meu filho adoeceu na viagem, e agora?



Nos casos acidentais, a melhor recomendação é levar imediatamente a uma consulta presencial no pronto atendimento local. Caso os sintomas sejam febre, vômitos ou diarreia, o especialista recomenda a medicação num primeiro momento. “Na dúvida, ou não conseguindo contato, leve-o até uma emergência”, sugere Leonardo.