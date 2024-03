Ovos de Páscoa com fatias de bolo são sucesso na Páscoa - Divulgação

Ovos de Páscoa com fatias de bolo são sucesso na PáscoaDivulgação

Publicado 30/03/2024 09:00

Olá, meninas!

A Páscoa é uma época de renovação de novas oportunidades e inspiração. E além do significado religioso, de fé e oração, a data também é cheia de inovação e chances de empreendedorismo. E para Marília Minczuk, confeiteira e criadora da Doce Anna Confeitaria ( @doceannaconfeitaria ), a Páscoa é tudo isso e muito mais. É amor, cuidado, carinho e superação.

Antes da pandemia, Marília era contadora e trabalhava na indústria de guardanapos da família. A empresa ficava no interior do Rio de Janeiro, tinha 60 funcionários, mas fechou com a crise. Casada, mãe de dois filhos, Marília precisou se reinventar.

“Além do meu trabalho, meu marido também tinha cafeterias em hospitais e elas também fecharam na pandemia. A fornecedora de bolos parou de nos atender e foi quando eu decidi então fazer os bolos. Minhas amigas e vizinhas começaram a pedir os doces e nunca mais voltei para a indústria. Me especializei em bolos decorados, personalizados e bolos de casamento e consegui fundar a minha confeitaria, a Doce Anna, que é uma homenagem à minha filha Anna, minha maior inspiração”, explica a confeiteira.

Com o sucesso dos bolos e doces, Marília também começou a dar aulas em cursos e a ensinar pessoas a profissão. O que começou de forma inusitada para salvar a família, se tornou também uma ferramenta para incentivar outras pessoas e transmitir o conhecimento.

“Passei a ensinar pessoas, mostrar como poderiam começar a fazer bolos em casa, com técnicas fáceis e organização da produção. Nas aulas eu dou dicas de como conciliar com o dia a dia a profissão de confeiteira e encontrar na confeitaria uma opção de renda extra ou principal, como se tornou para mim. Hoje sou especialista em bolos temáticos que contam histórias e ensino meus alunos a importância de buscar em cada cliente elementos que tornam os bolos únicos”, destaca Marília.

Na Páscoa, a empreendedora enxergou mais uma oportunidade para inovar. E criou uma linha de Páscoa baseada nos seus bolos. Pois nem só de chocolate vive a Páscoa. Ela criou ovos que são releitura dos sabores mais pedidos dos bolos.

“Tem o Red Velvet, que foi o bolo que me iniciou na confeitaria. O Limão Siciliano com Frutas Vermelhas que hoje é o sabor mais pedido. Além de Casadinho, Oreo, Brownie, Pistache e Bolo de Cenoura. Em todos os ovos eu coloco uma camada de massa de bolo. O sucesso é garantido”, finaliza Marília.