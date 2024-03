Aprenda a fazer um almoço de Páscoa barato e prático - Reprodução

Aprenda a fazer um almoço de Páscoa barato e práticoReprodução

Publicado 29/03/2024 16:59

Olá, meninas!

A Páscoa é uma época de confraternização com a família e os amigos, é tempo de renovação e fé. O tradicional almoço é um momento único, cercado de carinho. Mas só por ser uma refeição especial, não significa que você deve gastar muito.

Para te ajudar a produzir um almoço barato e prático, separamos duas receitas da chef Neide Marco, do Mesa Brasil Sesc RJ, especialista em reaproveitamento dos alimentos. Ela deixou dois pratos saborosos e acessíveis.

O Mesa Brasil Sesc atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos. A organização é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina e atende diariamente milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Falsa Bacalhoada

Ingredientes:

4 cebolas cortadas em rodelas

1/2 pimentão verde

1/2 pimentão amarelo

1/2 pimentão vermelho pode ser uma cor só)

Sal, pimenta a gosto

4 batatas cozidas ao dente em água e sal por 6 minutos

4 tomates picados

Suco de 1 limão

Azeite a gosto

2 molhos de coentro

2 molhos de cheiro verde

Modo de fazer:

Preparar um refogado com a cebola, tomates cheiro verde e coentro, com tempero a gosto. Arrumar um pouco do refogado no fundo de um refratário, colocar as batatas e por último o refogado. Regar com um pouco de azeite, pimenta e levar ao fogo para assar. Decorar com ovos cozidos e azeitonas a gosto

Brownie Saudável

Ingredientes:

3 bananas maduras

1/4 de xícara de cacau em pó ou chocolate da sua preferência

240g de aveia

Modo do fazer:

Amassar as bananas, acrescentar os demais ingredientes, colocar em forma e levar para a geladeira por 4 horas.