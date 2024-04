Conheça o 'Biscoito Mentirinha' - Reprodução

Publicado 01/04/2024 20:33 | Atualizado 01/04/2024 21:04

Oi meninas!

Hoje no meu programa na Band TV Rio, o Vem Com a Gente, eu recebi a queridíssima Chef Dynha Andrade, que me ensinou a preparar o acompanhamento perfeito para o café desse 1° de abril: o biscoito mentirinha.

Para quem ainda não o conhece, o biscoito ganha esse nome por estar relacionado diretamente com o Dia da Mentira. Outros dizem que ele é intitulado dessa maneira por enganar quem acredita que na sua receita existe manteiga, o que não é verdade.

Basta acreditar que ele é uma delícia e conquista qualquer um que sente aquele cheirinho maravilhoso depois de sair do forno. Uma opção rápida e bem fácil para todos os gostos!

Confira a receita completa da Chef Dynha:

INGREDIENTES

4 ovos

135g de Açúcar (3/4 de xícara)

20 Gotas de Baunilha líquida

90g de farinha de trigo

MODO DE PREPARO

Bata os ovos com açúcar e depois coloque a baunilha. Acrescente a farinha aos poucos, envolvendo a massa delicadamente.

Transfira a massa para um saco de confeiteiro e corte na pontinha.

Coloque em uma assadeira untada ou com papel manteiga.

Leve ao forno pré-aquecido a 200° por cerca de oito minutos.

Eaí, gostaram dessas dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.