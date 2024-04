Suellen Alves, fundadora da doceria "Amor do Copo" - Divulgação

02/04/2024

Ela nasceu em Paracambi e foi criada em Mesquita, na Baixada Fluminense. Suellen Alves é filha de uma mãe solo e teve uma infância humilde ao lado de mais dois irmãos. Foi a primeira da família a fazer faculdade, se formou em Farmácia, cursou MBA, mas ela sabia que queria muito mais da vida. Decidiu correr atrás do seu sonho de empreender. Hoje ela é a dona do seu próprio negócio, a Doceria Amor no Copo ( @amornocopo.oficial ) e costuma dizer que a Páscoa mudou sua vida. Através dos seus doces ela transmite carinho, dedicação e ajuda a realizar outros sonhos.

Trabalhar com chocolates e doces não estava nos planos, mas era parte de uma vontade antiga de ser sua própria chefe. E tudo começou por acaso. Ela precisava de dinheiro extra para comprar um telefone e começou a vender doces no prédio onde mora. Logo veio a minha primeira Páscoa, que foi um sucesso absoluto. Suellen vendeu mais de 50 ovos em menos de um mês. Foi então que ela percebeu que além de conseguir a grana extra, ela tinha encontrado sua nova profissão.

A empreendedora aproveitou o potencial que a confeitaria teve após a pandemia e comecei se especializar. Após 6 meses, abriu a primeira loja. Hoje Suellen conta com uma equipe de mais cinco mulheres incríveis que ao lado dela entregam combinações de sabores, texturas incríveis e criações exclusivas através dos doces. Essa é Suellen Alves, o nosso mulherão de hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa mulher que inspira outras mulheres?

Como decidiu largar sua profissão e se tornar dona de uma doceria?

Fui a primeira da família a fazer faculdade. Sempre quis ter o meu negócio, mas caminhei na minha área de farmacêutica por um período. Após a pandemia, decidi me especializar em marketing digital e precisava comprar um telefone para melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu precisava de dinheiro extra.

Decidi então pegar algumas receitas de família e criações minhas de quando eu me aventurava na cozinha e comecei a vender doces. Produzia os doces pela manhã na cozinha de casa, postava nas redes sociais e grupos de WhatsApp e depois saía para entregar e vender nas lojas e shoppings os doces que restavam. Logo veio a primeira Páscoa e decidi que iria vender ovos de chocolate pela primeira vez. E foi um sucesso absoluto. Consegui comprar o telefone à vista e a partir desse momento me deu o estalo que essa poderia ser minha nova profissão. Dali para frente foi cada vez mais aprendizado e desafios constantes. Ao invés de ser somente confeiteira também tive que ser gestora do meu negócio e me profissionalizar cada vez mais.

Quais são os maiores desafios de empreender?

Uma empreendedora de sucesso precisa ser multitarefas. Não basta ter um bom produto, precisa ser atrativo, fazer um bom marketing, saber utilizar as mídias sociais e campanhas a favor da empresa, ser uma boa gestora com pessoas e cuidar da equipe. Além de cuidar da saúde financeira da empresa e sempre estar atenta as tendências de mercado, sempre integrada com o que os clientes querem e buscam. Criar campanhas para o fortalecimento, crescimento e valorização da marca. Cuidar dos clientes e colaboradores.

Hoje conto com uma equipe de cinco mulheres incríveis que junto comigo entregam a melhor experiência Amor no Copo de ser, com combinações de sabores, texturas incríveis através dos nossos doces, salgados e cafés que são criações exclusivas.

A Páscoa mudou a minha vida, foi a partir desta data que percebi o grande potencial desta profissão e até hoje é a data comemorativa mais importante e com maior faturamento do ano. A preparação começa no mínimo três meses antes, na criação dos sabores de cada ovo e presentes, embalagens, fotos e diversas etapas até chegar ao menu final. Esse ano trouxemos algumas novidades de ovos de Páscoa, como Super Pistache, Ovo de Franuí trufado com geleia de framboesa, além dos ovos de colher que são nosso carro chefe. E foi mais um sucesso absoluto.

Você se acha um mulherão?

Me acho um mulherão não somente por tudo que conquistei, mas por tudo que me tornei. E pelo exemplo que sou na vida de meus sobrinhos. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos. E sabia que o único caminho para mudar minha realidade financeira e alcançar meus sonhos seria estudando. Saía de manhã para trabalhar e estudava a noite. Sempre sonhei alto, mas também, sempre me desafiei a ser melhor, até conquistar o sonho. E para isso, tive que mudar a rota, fazer escolhas e fazer dar certo, mesmo com muitos achando que eu era louca de deixar minha profissão. Independente da profissão, se for feita com amor, dedicação e profissionalismo todas podem se tornar um sucesso.

O meu recado é: Faça sempre o seu melhor e se dedique ao máximo. Você receberá vários “nãos”. Será difícil, cansativo e muitas vezes você vai chorar e querer desistir. Mas não desista, só quem vê do topo da montanha é que aguenta subir até lá.