Você sabe como administrar o seu tempo? Reprodução

Publicado 01/04/2024 22:20 | Atualizado 01/04/2024 22:21

Olá, meninas!

Que o nosso tempo é uma moeda preciosa, a gente já sabe muito bem. Mas muito da realidade que conhecemos não nos permite desfrutá-lo da maneira como merecemos. A rotina sufocante daquelas que se dedicam arduamente no trabalho — seja na rua ou em casa, né? — afasta aqueles que seriam os momentos onde reconheceríamos todo o esforço que colocamos em tudo aquilo que nos comprometemos. Afinal, ser mulher é isso!

A sensação que fica é a de que precisamos de pelo menos uma horinha extra para que os nossos dias encontrem um equilíbrio aliviante. Aquele tempo que te falta para um banho relaxante depois de um dia cheio, para entender melhor a sua rotina e evitar confusão para a próxima semana, ou apenas para se estar com quem você mais ama.

Uma pesquisa realizada pela Onepoll, agência internacional de estudos de mercado, depois de estudar a opinião de 2 mil mães no Reino Unido, apontou que um quarto das entrevistadas não conseguem tempo livre o suficiente para aproveitar e estreitar as relações com os próprios filhos. Entre as atividades que essas mães preferem fazer ao lado dos filhos, nos poucos horários de lazer que fogem do cotidiano, estão a culinária e a diversão com jogos e filmes.

A verdade é que não precisamos ir tão longe para entender exatamente o que essas mulheres sentem. Por isso, eu separei algumas dicas para você administrar e aproveitar melhor o seu tempo e transformar tudo o que você já conhece sobre a angústia da correria de todo o dia:

Durma bem

Parece contraditório, mas para economizar tempo, o segredo começa numa noite de sono bem aproveitada. O cuidado com o sono é a base necessária para a boa saúde de qualquer pessoa, sendo o fator responsável pela disposição física e mental que é necessária para realizar e administrar tantas responsabilidades diárias e, consequentemente, criar um tempo junto a si mesma.

Conheça as suas prioridades

Planejar o seu dia e o restante da sua semana, com certeza, vai esclarecer tudo o que estava consumindo aquele que seria o seu tempo livre das obrigações de uma rotina duplicada. Por mais que seja uma tarefa difícil para algumas, aprender a dizer NÃO! é importante para evitar a pressão de um acúmulo de tarefas e da procrastinação exaustiva que assombra as rotinas tão lotadas como as nossas.

Faça o que ama!

Parece simples, mas não podemos esquecer desse detalhe que faz toda a diferença. Não deixe de fazer aquilo que te transmite a paz necessária para esses momentos raros. Leia aquele romance guardado há um tempo, assista o seu filme do coração ou, quem sabe, trate de botar o papo em dia com quem te cruza o pensamento naqueles momentos mais difíceis.