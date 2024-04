Óleos essenciais que auxiliam no bem-estar feminino - Reprodução

Óleos essenciais que auxiliam no bem-estar femininoReprodução

Publicado 05/04/2024 10:36

Olé, meninas!Diante de tantos ciclos que as mulheres passam, como as questões hormonais, o estresse e rotina com a casa, trabalho e família, cada vez mais buscamos ferramentas para aliviar os danos à saúde e tornar os dias mais leves. Não é mesmo? Vocês sabiam que o os óleos essenciais podem ser grandes aliados nesse quesito? Eles podem auxiliar em tratamentos e ajudar a combater sintomas muito temidos pelas mulheres como os da TPM e da menopausa.Os óleos essenciais são substâncias liberadas pelas plantas que proporcionam benefícios para a saúde e o bem-estar físico e emocional através da aromaterapia. Eles podem acalmar, estimular e beneficiar o nosso organismo em várias ações. Para isso, é preciso conhecer as propriedades de cada tipo de óleo essencial e inserir na rotina.“Ao longo da vida, a mulher pode passar por muitas fases, desde a primeira menstruação até a gravidez e a menopausa. Cada um desses períodos carrega consigo novidades que podem gerar uma instabilidade emocional e hormonal no corpo feminino. Os óleos essenciais, por sua vez, são produtos naturais e tendem a trazer inúmeros benefícios na qualidade de vida das pessoas. Claro que tudo deve ser utilizado com os devidos cuidados, porém, os óleos essenciais são sim uma ótima maneira para aliviar alguns sintomas que poderiam trazer alguns desconfortos nas mulheres”, comenta Carla Stael, aromaterapeuta e especialista em óleos essenciais do Olya.Confira abaixo cinco óleos essenciais que Carla Stael recomenda para serem utilizados em diferentes fases da vida da mulher:Muitas mulheres possuem tensões pré-menstruais extremamente fortes, que mais do que incômodos podem prejudicar o rendimento no dia a dia. Para essas, a recomendação é usar alguns óleos como o de lavanda, que possui propriedade relaxantes e calmantes, capaz de diminuir a irritabilidade e a ansiedade dessa fase, o óleo de camomila, que possui propriedades anti-inflamatórias e também pode aliviar cólicas menstruais, o óleo de gengibre, que pode aliviar dores abdominais e náuseas, e também os óleos de sálvia e gerânio, conhecidos por regular hormônios e reduzir sintomas como inchaço e retenção de líquidos.As grávidas devem ter muita cautela ao escolherem óleos essenciais, especialmente aquelas que estão nas 12 primeiras semanas de gestação. Seguindo as devidas orientações, alguns óleos podem ser verdadeiros amigos. O óleo de gengibre, por exemplo, pode ajudar a aliviar a náuseas e o enjoo matinal. Já o óleo de lavanda oferece um sono mais tranquilo e relaxante. Outros óleos que são recomendados são os de hortelã-pimenta, que alivia náuseas e dores de cabeça (mas deve ser utilizado com moderação na gravidez), limão, que também alivia náuseas e camomila romana, que além das propriedades calmantes e relaxantes também pode aliviar dores nas costas e promover um sono tranquilo.Para muitas mulheres o puerpério é muito difícil. Uma mistura de medo com ansiedade ao cuidar da nova vida que chegou. É necessário ter atenção, pois é nesse momento que pode também ocorrer a depressão pós-parto. Nessa fase, a recomendação é usar óleos essenciais como o de erva-doce, para ajudar no processo de aleitamento e também em problemas digestivos da mãe e os de lavanda, limão siciliano, laranja doce, bergamota e tangerina, para aliviar o estresse desse período.Os sintomas da menopausa variam de mulher para mulher, mas entre eles estão as oscilações emocionais, alterações de humor, irritabilidade, fogachos e ansiedade. Para mulheres na menopausa, a recomendação é usar o óleo de sálvia-esclareia, que auxilia no equilíbrio hormonal, reduz sintomas de calor e suores noturnos, óleo de lavanda, para promover o relaxamento e melhorar a qualidade do sono, o óleo de gerânio, que alivia sintomas de secura vaginal e melhora o equilíbrio hormonal e também o óleo de ylang ylang, que reduz o estresse, a ansiedade e também estimula a libido.Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti