Especialista tira todas as dúvidas sobre a utilização dos óculos de sol Reprodução

Publicado 04/04/2024 11:29

Olá, meninas!

Eles são estilosos e podem ser encontrados em diferentes formatos e cores. São usados para enriquecer qualquer look e estão na primeira lista quando o assunto é usar um acessório para arrasar na produção. Mas os óculos escuros são muito mais que tudo isso. Estamos falando de um item essencial para a proteção contra raios UV.

Para tirar todas as dúvidas sobre esse acessório que não pode faltar no seu guarda-roupa, conversamos com Rafael Galdino, diretor e cofundador da QÓculos, que listou alguns mitos e verdades sobre óculos de sol. Confiram!

Proteção UV das lentes dos óculos escuros tem validade?

Verdade. As lentes dos óculos escuros são tratadas para bloquear os raios UV, mas essa proteção não é permanente, podendo deteriorar-se devido à exposição solar, arranhões e desgaste natural. A durabilidade varia muito e depende de como o usuário guarda e manipula as armações, mas existem óculos que duram anos. Materiais como metal, titânio e acetado nobre são os que têm maior durabilidade. A falta de atenção com esses itens pode expor os olhos a riscos, como catarata e pterígio.

Quanto mais escuros, melhor a proteção?

Mito. A intensidade da cor das lentes não está diretamente relacionada à eficácia da proteção UV. Lentes escuras sem proteção adequada podem ser tão prejudiciais quando a não utilização de óculos solares.

As crianças também precisam de proteção?

Verdade. Os olhos das crianças são mais sensíveis aos raios UV, por isso é importante garantir que elas usem óculos escuros adequados para proteger sua visão a longo prazo.

Óculos escuros polarizados são melhores para dirigir?

Verdade. Lentes polarizadas ajudam a reduzir o reflexo e o brilho, sendo especialmente úteis ao dirigir ou em ambientes com superfícies reflexivas, como água e neve.

Todos os óculos escuros oferecem proteção UV?

Mito. Alguns óculos escuros podem ser apenas esteticamente escuros e não oferecerem a devida proteção contra raios ultravioleta.

Óculos escuros são apenas para o verão?

Mito. A necessidade de proteção ocular contra raios UV é constante, independentemente da estação. Muitas pessoas não sabem, mas os raios UV que nos dias nublados podem ter uma incidência até maior que em dias ensolarados.

Proteção contra raios UV é indispensável?

Verdade. Óculos escuros com proteção UV apropriada ajudam a prevenir danos aos olhos causados pelos raios ultravioleta, como catarata e pterígio, por exemplo.