Você sabe identificar um estelionato sentimental?Reprodução

Publicado 05/04/2024 19:01 | Atualizado 05/04/2024 19:09

Oi meninas!



Hoje eu trago para vocês uma conversa sobre um assunto que vem ganhando protagonismo nas discussões sobre relacionamentos: O estelionato emocional. Eu tenho certeza que o desejo de amar é uma realidade na vida de muitos, e que dividir uma vida com outra pessoa faz parte do sonho de um amor perfeito. Porém, há aqueles que usam desse momento exclusivamente para a prática de golpes financeiros que se aproveitam da confiança e intimidade dos relacionamentos para acontecer.



É muito comum que os golpes comecem nas plataformas digitais, principalmente naquelas destinadas a encontrar um provável parceiro amoroso. Os criminosos criam perfis em sites e aplicativos com o objetivo de se aproximarem das vítimas que buscam um envolvimento mais sério, e depois de muita conversa fiada, falsas declarações, fotos e vídeos suspeitos, começam os pedidos de dinheiro.



Para quem ainda não entendeu, a prática criminosa se caracteriza pelas situações em que golpistas se aproveitam de relacionamentos amorosos para ter vantagens financeiras e patrimoniais.



“O estelionatário é muito sedutor. Ele é perspicaz, insistente e persistente. Seduz para além da beleza física e te estuda, sabe tudo sobre você. Ele sabe chegar onde quer e até quanto consegue tirar da vítima, e quando isso é feito, ele some”, diz Ricardo Andrade, psicólogo e esquizoanalista. O especialista explica que esses detalhes fazem parte de uma metodologia específica para os golpes.



Esse é o perfil desse golpista: ele vai se apresentar como o mais belo príncipe encantado, cheio de carisma e educação, para ganhar a confiança de mulheres que podem ter sofrido de alguma frustração emocional e estão carentes de um porto seguro. É quando o criminoso começa a expor os próprios problemas financeiros que as vítimas acabam cedendo e criando rombos nas economias.



Você pode agir para evitar que esses golpes aconteçam. Desconfie de tudo, comece confirmando as referências e investigando as informações extras, além de tomar um cuidado maior para acabar não se tornando vítima de chantagem emocional, habilidade típica desse tipo de criminoso. Crie uma rede de apoio, compartilhe a sua experiência e busque ajuda de quem você, de fato, confie