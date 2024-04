A lutadora de MMA Poliana Botelho iniciou a luta contra um câncer de mama - Arquivo pessoal

A lutadora de MMA Poliana Botelho iniciou a luta contra um câncer de mamaArquivo pessoal

Publicado 08/04/2024 09:00

Olá, meninas!

Hoje, 8 de abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, vamos contar mais uma história de luta e superação. A força e a determinação que levaram Poliana Botelho a se tornar um dos nomes mais importantes do MMA do Brasil foram fundamentais para que a atleta enfrentasse uma outra luta, desta vez contra o câncer. No ano passado, ela descobriu um nódulo maligno na mama e, desde então, já passou por uma cirurgia, quimioterapia e radioterapia.

O câncer de mama, como o que acometeu Poliana, é o que mais afeta mulheres no Brasil, ficando atrás apenas dos tumores de pele não-melanoma. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca) é que sejam feitos 74 mil novos diagnósticos este ano no Brasil. E quanto mais cedo eles forem descobertos, melhor. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o diagnóstico precoce pode significar 95% de chances de cura.

Por isso, é fundamental que as mulheres fiquem atentas aos sintomas e façam os exames de rastreio recomendados por seus médicos.

“Como não tinha nenhum caso de câncer na família e sou jovem, com menos de 40 anos, não imaginava que poderia ter um câncer”, comenta a lutadora, que procurou ajuda médica após sentir dores intensas na região do peito sempre que uma oponente acertava golpes na região.

Para entender melhor os sintomas e os fatores de risco, conversamos com o oncologista Gustavo Bretas, da Oncoclínicas Rio de Janeiro e também Coordenador de Oncologia Mamária do Hospital Marcos Moraes. Confira:

Quais os sintomas do câncer de mama?

Os principais sinais são nódulos ou caroços na mama, retração ou saída de líquido espontâneo e anormal do mamilo e vermelhidão na pele.

Quais exames podem identificar a doença em estágio inicial?

O autoexame na mama não é uma medida de rastreamento, uma vez que só é possível sentir os caroços maiores. A mamografia é capaz de identificar nódulos menores, em estágio inicial, e deve ser realizada por todas as mulheres a partir dos 40 anos ou mesmo antes, dependendo da história familiar.

⁠Quais são os fatores de risco?

É preciso adotar hábitos de vida mais saudáveis, já que o tabagismo, o alcoolismo, a obesidade e a vida sedentária são alguns dos fatores de risco para o câncer de mama, que costuma surgir com mais frequência a partir dos 50 anos.

O que mais pode evitar o surgimento da doença?

A prática de exercícios físicos pode reduzir os riscos de desenvolver o tumor de mama. A recomendação é que se faça, pelo menos, 150 minutos de atividade intensa por semana. O exercício também ajuda quem já está tratando o câncer de mama, pois pode reduzir o risco de retorno da doença.