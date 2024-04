Medidas simples ajudam na prevenção de doenças comuns do outono - Divulgação

Medidas simples ajudam na prevenção de doenças comuns do outonoDivulgação

Publicado 07/04/2024 00:00

Com a chegada do outono, a transição de estação pode acabar afetando a saúde de muita gente. Estudos mostram que doenças respiratórias como bronquite podem piorar com as mudanças climáticas, prejudicando a saúde respiratória. Isso acontece por conta do maior tempo que passamos em ambientes fechados, onde os vírus podem se espalhar mais facilmente, e também devido à redução da umidade do ar.



Para combater o problema e fortalecer o sistema imunológico, adotar hábitos saudáveis neste período é essencial. Com a ajuda da nutricionista Priscila Bernardes, do Centro Universitário Newton Paiva, separamos algumas dicas para ficar com a saúde em dia quando as temperaturas mais baixas chegarem. Confiram!



Vitamina C: Uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras e legumes, pode fornecer os nutrientes necessários para apoiar a saúde imunológica. Alimentos como laranja, acerola, kiwi e brócolis são excelentes fontes de vitamina C, um poderoso antioxidante que ajuda na prevenção de doenças.



Suplementação de vitaminas: A suplementação de vitaminas pode ser considerada uma boa opção, especialmente para quem tem dificuldade em obter todos os nutrientes necessários apenas pela alimentação ou de forma natural, como tomado sol.



Hidratação: Além da alimentação, manter-se hidratado é fundamental, especialmente em um período em que o clima começa a ficar mais seco. A água é sempre a nossa melhor aliada. Você também pode complementar seu consumo de líquidos com um chá quentinho ou sopas leves, pontua a especialista. A ingestão de líquidos ajuda a manter as vias aéreas úmidas, facilitando a defesa contra agentes patogênicos.



Atividade física: A prática regular de atividade física também desempenha um papel crucial na manutenção da saúde. Não só fortalecendo o sistema imunológico, mas também a qualidade do sono, além de reduzir os níveis de estresse, fatores cruciais para um bom funcionamento do organismo. Uma opção é aproveitar as temperaturas amenas e as paisagens transformadas pelas cores do outono para fazer caminhadas ao ar livre.



Hábitos: Reforçar hábitos como lavar as mãos frequentemente e usar roupas adequadas para se proteger do frio. Essas medidas, embora básicas, são eficazes na prevenção de doenças comuns do outono.







Crianças chocólatras? Cuidado!



Após a Páscoa, muitos pais se perguntam como evitar o aparecimento de cáries depois do consumo excessivo de chocolate. Afinal, sabemos o quanto é difícil resistir a um docinho, principalmente quando se tem o exemplo em casa.



A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças até 2 anos não consumam açúcares, pois podem comprometer sua saúde e hábitos alimentares. Após essa idade, é possível comer com moderação.



Mas será que o chocolate é o vilão da história? De acordo com o dentista Sergio Pinto, do Grupo Prontobaby, o consumo moderado pode até trazer benefícios para a saúde.



"Ele contém antioxidantes e outros compostos que podem ter efeitos positivos, como melhorar o humor, proteger o coração e até mesmo ajudar na saúde cerebral. No entanto, é importante consumi-lo com moderação, pois também pode ser rico em calorias, gordura e açúcar, o que leva ao ganho de peso e outros problemas de saúde, se consumido em excesso. Optar por chocolate com alto teor de cacau e baixo açúcar é geralmente uma escolha mais saudável", pontua.







Beleza da Alma

"Só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo". (Carlos Drummond de Andrade)