Aprenda a prolongar a duração da fragrância e permanecer perfumado o dia todoReprodução

Publicado 10/04/2024 11:00

Olá, meninas!

O perfume é uma poderosa expressão de personalidade. No entanto, um dos desafios é fazê-lo perdurar com o passar do dia. Felizmente, há uma série de estratégias que podem ser incorporadas para garantir que a essência, tão querida, permaneça vívida e envolvente por horas a fio.

Que aprender mais? Se liga nas dicas desenvolvidas pela equipe do Grupo Coty. Confiram!

1. Entendendo a ciência por trás da evaporação

Antes de mergulhar nas técnicas, é fundamental compreender o processo de evaporação que define a vida útil do perfume. As moléculas aromáticas presentes na fragrância são voláteis por natureza, o que significa que elas gradualmente se dissipam quando expostas ao ar e ao calor corporal. Essa evaporação é inevitável, mas pode ser gerenciada e retardada com cuidado e estratégia.



2. Preparando a pele adequadamente

A pele desempenha um papel crucial na retenção do perfume. Antes de aplicá-lo, é importante certificar-se que ela esteja limpa e hidratada. Uma dica é aplicar uma leve camada de loção inodora para criar uma base, não oleosa, que ajudará a reter as moléculas aromáticas por mais tempo.



3. Momento e local da aplicação

Essa escolha pode fazer uma diferença significativa em relação à longevidade da fragrância. Aplicar o perfume logo após o banho, quando os poros estão mais abertos e receptivos, faz com que a duração seja mais perene. Além disso, o segredo é concentrar a fragrância em áreas do corpo onde a circulação sanguínea é mais intensa, como os pulsos, o pescoço, atrás das orelhas e nos pontos de dobra, como os cotovelos e os joelhos.



4. Estratégias de armazenamento

O armazenamento adequado do perfume é, muitas vezes, subestimado, porém, desempenha um papel crucial na preservação de sua integridade. O recomendado é manter os frascos longe da luz solar direta e do calor excessivo, já que esses fatores podem acelerar o processo de evaporação. As melhores opções para conservação são locais frescos, escuros e secos, como gavetas ou armários.



5. Camadas sutis

A distribuição, quando pulverizado levemente e em diferentes partes do corpo, permite que as moléculas se misturem com os óleos naturais da pele e sejam liberadas de forma mais gradual.

6. Fragrâncias com maior fixação

Existem algumas notas olfativas que possuem uma fixação maior, como as de madeiras nobres, baunilha, musk, flores brancas e âmbar.