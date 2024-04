Aprenda a fazer o "Boyfriend Blush" e embarcar na tendência de make que vai dominar o outono - Reprodução

Aprenda a fazer o "Boyfriend Blush" e embarcar na tendência de make que vai dominar o outonoReprodução

Publicado 12/04/2024 10:00

Olá, meninas!

As tendências de moda e beleza dos anos 90 tem chegado com tudo em 2024. A bola da vez no universo da maquiagem é a “boyfriend blush” (blush do namorado, em tradução livre), que consiste em deixar as bochechas coradas, trazendo como foco a cor rosa. O fenômeno busca replicar o efeito de como ficam os rostos de jogadores após uma partida de futebol ou qualquer prática esportiva, por isso, a origem do nome da tendência.

Não demorou para a estética invadir o TikTok, logo ficando em alta e tendo ganhado destaque após uma maquiadora postar um vídeo explicativo usando os príncipes de Gales, William e Harry, como exemplo, por possuírem as bochechas mais rosadas. No entanto, surgem dúvidas de como é possível aderir à moda buscando esse tom mais natural? O maquiador Emerson Damas fala sobre a técnica e dá algumas dicas para quem quiser embarcar na mais nova onda.

“Essa tendência traz uma abordagem fresca e descontraída à aplicação de blush, oferecendo um visual natural e saudável que é perfeito para o dia a dia. É versátil e fácil de adotar! Com as dicas certas e um pouco de prática, qualquer pessoa pode incorporar esse estilo em sua rotina de maquiagem diária. Aqui vão alguns truques!”, diz Emerson.

Faça uma abordagem leve e natural: O ‘Boyfriend Blush’ se destaca por seu estilo minimalista. Ao invés de criar contornos dramáticos, se concentre em adicionar uma cor suave e saudável às maçãs do rosto, imitando o rubor natural que se obteria após uma atividade física leve.

Escolha o tom certo: É essencial escolher o tom de blush certo para o seu tom de pele. Opte por tons suaves e naturais que complementem a sua pele, evitando cores muito vibrantes ou contrastantes.

Realize uma aplicação suave: Use um pincel macio e fofo para aplicar o blush, começando pelas maçãs do rosto e esfumando suavemente em direção às têmporas. Isso criará um efeito suave e natural, sem linhas definidas.

Menos é mais: Aplique uma quantidade pequena de produto de cada vez e construa a intensidade conforme necessário. O objetivo é obter um visual suave e discreto, em vez de algo excessivamente dramático.

Finalize com um toque de iluminador: Para um toque extra de luminosidade, experimente adicionar um pouco de iluminador às áreas altas do rosto, como as maçãs do rosto, o arco das sobrancelhas e o nariz. Isso ajudará a realçar o efeito natural do blush e a criar um brilho saudável na pele.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.