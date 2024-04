Alane, do BBB 24, não recebeu bem o resultado do paredão e entrou em surto - Reprodução

Alane, do BBB 24, não recebeu bem o resultado do paredão e entrou em surtoReprodução

Publicado 15/04/2024 20:16 | Atualizado 15/04/2024 20:20

Olá, meninas!

Última eliminada do BBB 24, a participante Alane não recebeu bem o resultado do paredão e entrou em surto, antes mesmo de deixar a casa. O comportamento da sister está chamando a atenção nas redes sociais e levantando discussões entre os telespectadores sobre a saúde mental da moça e dos participantes de forma geral. Não se pode, em hipótese nenhuma, classificar ou diagnosticar, apenas pelo que assistimos. Muito menos, julgar o que ela demonstra estar sentindo. Porém, o episódio e as falas da participante podem sugerir a necessidade de um acompanhamento psicológico.

"Foi no mínimo triste e angustiante ver a jovem se debater em sofrimento ao perceber que o jogo para ela chegou ao fim, evidenciando uma vulnerabilidade emocional recalcada em sentimento de rejeição, auto cobrança, necessidade de agradar e inadequação. Provavelmente, o medo de errar e frustrar o outro (ao que ficou claro, sua família), é uma preocupação persistente no caminhar de Alane que atinge em cheio sua autoestima e também o seu processo de aceitação", explica a psicanalista Andréa Ladislau.

Assim como aconteceu com a eliminada da semana, essas emoções possuem muito peso na vida das pessoas. Existem casos de pessoas que, por medo de desapontar o outro, cobram-se em excesso, ferem sua essência, ignorando seus desejos e verdades para não decepcionar.

"Algumas pessoas acabam vivendo uma vida de tensões por sempre focar no que não deu certo, no que sai errado. Experiências frustrantes que podem caracterizar sintomas reais de ansiedade generalizada. No caso específico de Alane, sua profissão de bailarina, por si só, já é estigmatizada pela necessidade de perfeição. Um caldeirão de cobranças que não permite erros e deslizes. Sendo assim, a grande questão é que a dosagem dessa auto cobrança é necessária para não adoecer emocionalmente o indivíduo. Afinal, não somos perfeitos e nem super-heróis", destaca a psicanalista.

A internet explodiu em julgamentos e rótulos com o episódio de surto vivido pela competidora, tanto para Alane, quanto para sua mãe. Um grande erro, pois não sabemos ao certo a história real de vida da moça e nem como é sua relação familiar. Temos apenas o recorte do programa. Além disso, fica claro que, independente da situação, todos nós precisamos de cuidados da saúde mental. O ser humano é um ser integral, tanto a mente como o corpo se conectam e precisam de equilíbrio, assim como as relações sociais e pessoais precisam ser leves e saudáveis para espelhar os sentimentos e comportamentos do dia a dia.