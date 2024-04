A gigantomastia é o volume exagerado dos seios e pode trazer diversos problemas físicos e psicológicos - Reprodução

A gigantomastia é o volume exagerado dos seios e pode trazer diversos problemas físicos e psicológicosReprodução

Publicado 17/04/2024 09:00

Olá, meninas!

Você sabe o que é a gigantomastia? Esse problema causa um volume exagerado dos seios e pode trazer diversos problemas físicos e psicológicos para mulheres que sofrem com a condição. Existe uma associação de condições que levam ao diagnóstico, já que não existe uma padronização que defina que a pessoa sofra de gigantomastia.

“A condição traz problemas posturais, dores nos ombros, por causa do peso, proliferação de fungos na região, pois é uma região que fica abafada e molhada, além de levantar questões psicológicas, pois quem sofre com o problema pode desenvolver baixa autoestima, se sentir mal esteticamente e pelos próprios obstáculos causados pela condição. Também existe a dificuldade de realizar exercícios, encontrar roupas, ou mesmo usar roupas que desejam por causa do tamanho dos seios”, explica o cirurgião plástico Matthews Herdy.

O problema só pode ser resolvido com cirurgia plástica, porém muitas mulheres não têm condições e não conseguem realizar suas cirurgias através do plano de saúde. Recentemente, entrou em análise o Projeto de Lei 604/24 que determina que os planos privados de saúde incluam cobertura da cirurgia de redução da mama em paciente com diagnóstico de gigantomastia.

“O procedimento de redução de mamas é um sonho de muitas mulheres que chegam ao meu consultório. É possível realizar a cirurgia de redução e ao mesmo tempo deixar os seios mais levantados, na forma que a paciente deseja, valorizando mais ainda seu colo e aumentando sua autoestima”, acrescenta o cirurgião.

É possível fazer a cirurgia pelo plano de saúde, ou pelo Sistema de Saúde Único (SUS), porém ainda é um processo demorado e burocrático. É preciso ter uma associação de sintomas de dores nas costas e nos ombros e postura prejudicada, e também é necessário um laudo ortopédico para poder realizar a cirurgia, porém em muitos casos, mesmo como laudo a cirurgia é negada pelo plano e a paciente precisam acessar a justiça para fazer o procedimento.

E você, conhece alguém que precise fazer esse procedimento? Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h30. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.