O café perfeito para os dias de calorãoReprodução

Publicado 15/04/2024 22:51 | Atualizado 15/04/2024 22:59

Oi meninas!

Ontem (14/05) foi celebrado o Dia Mundial do Café e eu não poderia deixar de passar por aqui para recomendar mais uma receita maravilhosa e diferentona para celebrar a bebida mais queridinha do mundo.

Vocês sabiam que o café gelado é o mais novo favorito de muita gente? Depois de ter virado tendência entre o público mais jovem nas redes sociais, esse novo formato vem conquistando um espaço cada vez maior no coração de quem já era apaixonado pela bebida.

Eu sei que ainda parece um pouco estranho para a gente aqui no Brasil, já que estamos acostumados a tomar um café quentinho até mesmo debaixo de um sol de 40° graus. Mas a variedade de receitas que envolvem o café gelado é enorme, e eu posso te garantir que é só uma questão de tempo até uma delas fisgar o seu paladar.

Mesmo gelado, ele continua energético, saboroso e agora com uma novidade: refrescante. O gastrólogo especialista em café, Dalton Ximenes, compara a nova prática com o sabor de outra bebida muito bem aceita pelos cariocas: o mate gelado, que também tem um sabor forte e é rico em cafeína. “O café gelado ainda não é tão difundido por aqui, as pessoas não o conhecem e criam certo preconceito sobre a bebida”, explica o barista.

Para ajudar a mudar essa realidade, vim compartilhar essa opção que é ideal para te acompanhar nos dias mais quentes e é claro, sem perder o gostinho que a gente ama. Confira a receita completa do Dalton:

Iced Coffee

Ingredientes

Café: Maria Maria

Variedade: Mundo Novo

Moagem: média

Método: B75

Temperatura da água: 93

Massa de café: 20 g (ou duas colheres de sopa)

Água: 150 mL (+ 50 a 100 mL para escaldar o filtro)

Gelo: 150 g

-Suco de 1/2 limão siciliano

-2 colheres de sopa de mel

Opcional de aromáticos: sementes de cardamomo e limão desidratado

Modo de preparo

1) Escalde o filtro com água quente e descarte a água utilizada;

2) Coloque o café moído no porta-filtro e nivele;

3) Faça um primeiro despejo de água quente com 50 mL de água e aguarde 30-40 segundos;

4) Faça um segundo despejo com mais 50 mL e aguarde 30-40 segundos;

5) Faça um último despejo com mais 50 mL;

6) Adicione o mel e mexa para misturar bem;

7) Adicione o limão e mexa;

8) Adicione o gelo e mexa até esfriar a bebida;

9) Transfira para o copo e finalize com limão ou laranja desidratados ou sementes de cardamomo ou outros aromáticos de preferência.

@gardeniacavalcanti