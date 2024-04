Aprenda a lidar com a crise dos dois anos - Reprodução

Publicado 19/04/2024 09:00

Olá, meninas!

Irritação, birras e choros. Popularmente conhecida como a “crise dos dois anos” ou a “adolescência dos bebês”, o momento em que as crianças começam a expressar suas emoções pode representar o primeiro conflito na relação entre pais e filhos. Quem já enfrentou essa etapa ou conhece alguém que já passou por isso? Para entender e lidar com sentimentos e expressões dos pequenos, a neuropedagoga Maya Eigenmann explica um pouco mais sobre essa fase.

“O bebê começa a desenvolver a individualidade aos dois anos, se torna mais independente e passa a falar o que deseja ou não. A criança está apenas mostrando que o jeito que os adultos a tratavam antes não é como ela gostaria de ser tratada. Agora, ela tem voz e vontade. Isso não quer dizer que os pais vão fazer todos os desejos dos filhos. A questão é que, na maioria das vezes, as pessoas não querem fazer nenhum desejo”, explica.

Para a especialista, a falta de flexibilidade e de conhecimento dos adultos pode tornar o processo ainda mais difícil, principalmente quando observam as reações das crianças de forma ruim. Levando em consideração que os pequenos se inspiram nos adultos, em um momento de crise, gritar ou se exaltar pode piorar a situação e causar mais irritação.

“É importante ter um tempo de qualidade e promover momentos de brincadeiras, que vão aumentar a ligação entre pais e filhos. Além disso, as pessoas precisam levar a sério as emoções das crianças. Essas práticas vão evitar algumas explosões. A criança tem muitas crises em relações nas quais há pouca conexão e disponibilidade emocional, pouco interesse e muito julgamento”, completa.

Para lidar com o processo, a educadora orienta que os pais busquem mais informações específicas sobre essa fase e, também, pratiquem o autoconhecimento para lidar com traumas antigos e não projetá-los nos filhos. Na prática, os adultos podem observar o comportamento de crise infantil e avaliar como podem adotar uma postura mais responsiva, generosa e acolhedora. “É possível evitar conflitos quando nos tornamos adultos melhores para a criança”, finaliza.

