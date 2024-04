Congelamento de óvulos é uma opção para quem deseja adiar a maternidade - Reprodução

Congelamento de óvulos é uma opção para quem deseja adiar a maternidadeReprodução

Publicado 20/04/2024 00:00

Olá, meninas!

Uma pesquisa recente do IBGE, “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, mostrou que o número de mulheres que escolheram se tornar mães com mais de 40 anos cresceu 65,7% em 12 anos. Passou de 64 mil para 106 mil de 2010 a 2022. Apesar dessa alta, o número total de nascimentos teve redução, uma queda de natalidade de 10%. E essa nova realidade, com o adiamento da gravidez, é cada vez mais comum no país. Os principais motivos apontados pelas mulheres para adiar a gestação são: ainda não ter encontrado o parceiro ideal, a plenitude profissional e o desejo de estabilidade financeira.

“Dessa forma, o congelamento de óvulos tem sido uma alternativa às mulheres que desejam postergar a maternidade ou àquelas que necessitam cuidar da saúde em decorrência de doenças como câncer e de tratamentos como radio e quimioterapia. A maternidade tardia por meio da reprodução assistida é uma opção para muitas mulheres que desejam engravidar”, explica Maria do Carmo Borges de Souza, especialista em reprodução humana e diretora da Clínica FERTIPRAXIS.

Congelamento de óvulos

Os especialistas em reprodução humana aconselham as mulheres que desejam adiar a maternidade, a realizarem o congelamento de óvulos antes dos 35 anos, a fim de se obter óvulos em suas melhores condições fisiológicas para uso futuro.

“Quanto maior a idade, após os 35 anos, menor a qualidade dos óvulos e mais difícil é para conseguir recuperar quantidades que resultem em boas chances de uma gravidez futura. Outro ponto relevante é ressaltar que as mulheres que congelam óvulos, preservam a sua autonomia reprodutiva”, explica Roberto Antunes, especialista em reprodução humana.

De acordo com a Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), os ciclos de coleta de óvulos aumentam todos os anos. De 2022 para 2023 o crescimento foi de 5,1%, sendo 14.361 ciclos em mulheres abaixo de 35 anos e 26.113 em mulheres acima de 35 anos.

O procedimento acontece através da estimulação dos ovários por período de 10 a 12 dias, com o uso de medicações, para melhor aproveitamento dos folículos. Uma vez que os folículos estejam nos tamanhos adequados passa-se para o amadurecimento dos óvulos. Cerca de 36h depois, é possível fazer a coleta dos óvulos via transvaginal com sedação leve.

“Os óvulos aspirados são avaliados em laboratório para a identificação dos maduros que serão congelados através de processo de vitrificação. Importante ressaltar que os óvulos não perdem sua capacidade reprodutiva e não envelhecem com o tempo de congelamento”, afirma o Dr. Roberto.