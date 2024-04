Anitta está de visual novo e voltou ao castanho natural - Reprodução

Publicado 25/04/2024 09:00

A cantora Anitta voltou ao seu tom de cabelo castanho natural, sem ficar com aparência de um cabelo totalmente escuro. O novo look já está dando o que falar. Ela abandonou o ruivo que usou por cerca de três anos e escolheu um tom que é a cara da estação.

E para quem gosta de mudanças, uma opção é usar a colorimetria, uma ferramenta que ajuda a descobrir a cor que combina com você. A técnica reúne infinitas possibilidades, mudanças e neutralização de cores. A luz também pode influenciar nos tons de acordo com o foco e dinâmica.

Mas, para quem já mudou de tonalidades (como é o caso de muitas mulheres!) e deseja dar um tom natural de castanho aos cabelos, é importante escolher bem a técnica e o procedimento. Para saber tudo sobre o novo look da cantora, conversamos com Olivier Costa, hair style do Salão Casa Divo, especialista em transformação capilar. Ele revela que a escolha perfeita fez com que a cantora retornasse ao tom natural.

“Para dar este resultado aos castanhos é importante a escolha de base com reflexos acentuados, nivelados entre cinza e dourado, para que o cabelo não perca a naturalidade, como no caso da cantora, na neutralidade do ruivo”, explica Olivier.

Além disso, a escolha do oxidante nestas situações também podem ser o grande coringa para se obter um cabelo natural, sem pesar.

“Muitas mulheres que optam por constantes trocas de tons nas madeixas acabam acreditando na impossibilidade de se retornar ao castanho de forma natural. Mas, saiba que é possível sim. Se você deseja um tom castanho natural nas estações de outono e inverno, aproveite a inspiração das madeixas da nossa musa e arrase”, conta Olivier.

