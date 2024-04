Cuidados redobrados com a saúde respiratória no outono - Divulgação

Publicado 28/04/2024 00:00

Com temperaturas mais leves e o tempo mais fresco e agradável, esta época do ano pode trazer mudanças bruscas no clima. Traz também um aumento nas doenças respiratórias. As rinites, gripes, resfriados, bronquites, pneumonia e asma. Por isso, chegou a hora de se proteger!



Importante lembrar a vacinação contra a gripe, para reduzir o risco de infecção grave, já disponível nos postos de vacinação. Na cidade do Rio, está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade.



Lembrar de manter uma higiene rigorosa, com lavagem frequente das mãos, e uso de máscaras em locais públicos fechados. E por último, evitar contato com pessoas doentes para reduzir a exposição a vírus e bactérias.



A alimentação também é muito importante para manter a imunidade do corpo. Para te ajudar a passar por essa estação sem preocupações, vamos mostrar uma receita especial. Conversei com Jupira Francisca, neta de índios e especialista em fitoterapia, que há mais de 50 anos auxilia pessoas na busca pelo bem-estar através das plantas, ela nos ensina algumas receitas para manter a saúde em dia.



Suco especial contra gripes e resfriados

Ingredientes:

- Goiaba (que contém vitaminas A, B e C, além de cálcio e ferro)

- Ameixa seca ou tâmara (que contém vitamina C),

- Açafrão da terra ou cúrcuma (que ativam a circulação e ajudam a estimular o cérebro)

O suco deve consumido uma vez ao dia ou pelo menos três vezes por semana.



Xarope para gripe, rinite e sinusite

Ingredientes:

- 1 tangerina

- 1 cenoura

- 1 pedaço de cebola roxa

- 1 mamão verde com semente

- Cúrcuma ou açafrão da terra e alho.

Modo de preparo: bater tudo no liquidificador e consumir.







Para melhorar o seu sono

A insônia afeta inúmeras pessoas todos os dias, o que interfere na vida e na saúde. Na natureza, encontramos uma farmácia natural, e como é perfeita!



"Para ajudar a melhorar a qualidade do seu sono, uma ótima dica é consumir o chá de erva-doce com orégano e folha de louro. Ele pode ajudar a ter um uma noite mais tranquila, com um sono reparador. Outra dica para melhorar a mente e relaxar é consumir alecrim, alface, coentro (antidepressivo). Se puder, acrescente cereja", explica Jupira Francisca, especialista em fitoterapia.







