Inspire-se no estilo Country Girl - Reprodução

Inspire-se no estilo Country Girl Reprodução

Publicado 29/04/2024 22:08 | Atualizado 29/04/2024 22:08

Olá, meninas!

O estilo country é uma tendência que nunca sai de moda! E para as mulheres, se torna uma moda versátil que reúne botas, roupas jeans apertadas e muito couro. Com a nova estação e os dias mais frescos, o estilo Country Girl já ganhou as ruas.

A onda tomou força na colaboração entre Pharrell Williams e Louis Vuitton da última semana de moda, ganhou força com o novo single de Beyoncé, Texas Hold’em, e chegou às ruas, como visto no festival Coachella e na SPFW durante a última semana.

"O estilo cowboy está mais em alta do que nunca e é uma tendência que eu amo incorporar nos meus looks. Fico realmente feliz em ver essa tendência ganhar destaque, pois é uma maneira de celebrar nossas raízes e tradições de uma forma moderna e estilosa. São peças atemporais que podemos adotar no dia a dia de forma elegante e autêntica", completa a blogueira Thássia Naves, especialista em moda.

Confira cinco dicas de como incorporar o estilo cowboy no seu visual urbano:

Mix & Match com elegância: Combine peças clássicas do guarda-roupa urbano, como jeans oversized, camisetas básicas, bonés com acessórios country, como botas de cowboy e chapéus, para um visual equilibrado e estiloso.

Toques luxuosos e boho: adicione toques de luxo ao seu visual cowboy, seja através de bolsas, cintos ou lenços. Isso fará com que o visual seja um mix boho country

Estampas e Detalhes Rústicos: para um toque de autenticidade, incorporar estampas e detalhes rústicos, como franjas e bordados e estampas xadrez a combinações mais urbanas ou casuais

Coachella Vibes no Dia-a-Dia: adapte o visual country chic, combinando peças leves e fluídas com elementos característicos do estilo cowboy. Experimente a mistura de estilos, combinando o urbano com o rural de forma inusitada e criativa.