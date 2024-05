Carminha (Adriana Esteves), Bibi (Juliana Paes), Emily Cooper (Lily Collins) e Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) - Divulgação

Publicado 05/05/2024

Não é de hoje que as pessoas se inspiram nos personagens de televisão para definir seus looks, que vão desde roupa, estilo de cabelo, maquiagem e até as sobrancelhas. Por mais que pareça uma parte pequena e pouco aparente no corpo, esses pelinhos são muito importantes, principalmente porque eles podem ajudar através do olhar a expressar sentimentos e personalidade.



"Os pedidos mais comuns geralmente estão relacionados aos personagens das novelas mais populares no momento, que acabam influenciando o público em geral. No entanto, ao recebermos tais solicitações, sempre reforçamos que sempre se leva em consideração o design natural do rosto da pessoa", explica Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas.



Confira os modelos de sobrancelhas escolhidos pelas atrizes que ainda são sucesso nas ruas:



Carminha (Adriana Esteves) em 'Avenida Brasil': a personagem foi uma das principais da última década, em questão de influência de estilo. As sobrancelhas da Carminha são notáveis por sua forma arqueada e expressiva, o que refletia a personalidade manipuladora na trama.



Bibi Perigosa (Juliana Paes) em 'A Força do Querer': Juliana Paes ostenta sobrancelhas bem definidas e arqueadas, que contribuíram para o visual poderoso e determinado da Bibi na novela, sendo uma inspiração para muita gente na época.



Emily Cooper (Lily Collins) em 'Emily em Paris': Lily Collins tem sobrancelhas naturalmente espessas e bem definidas, que são uma tendência popular atualmente. Ela viralizou na época que a série foi lançada por ser um visual natural e elegante.



Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) em 'Game of Thrones': Emilia Clarke tem sobrancelhas mais suaves e arredondadas, que combinam com sua aparência suave e feminina na série. Na época, despertou a atenção de diversos telespectadores.







Cuide da sua pressão

Tem novidade no diagnóstico da pressão alta! A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou este mês novas diretrizes e a principal recomendação é que a aferição feita no consultório não seja a única a ser levada em conta para determinar se um paciente é ou não hipertenso. "Esta é uma situação bem conhecida dos cardiologistas. Muitos pacientes têm o que chamamos informalmente de 'hipertensão do avental branco', quando o paciente fica estressado e nervoso na frente do médico e acaba por ter alterações no ritmo cardíaco e na pressão arterial", afirma o cardiologista do Hospital São Vicente de Paulo, Aristarco Siqueira Filho.



O cardiologista deve orientar seus pacientes a realizarem a medição da pressão em casa e, de acordo com a necessidade, a realizarem o MAPA, exame de monitorização ambulatorial da pressão arterial realizado ao longo de 24 horas.



"Por ser uma doença que avança de forma silenciosa, muitas vezes é descoberta tardiamente. Também é comum que os pacientes não sigam o tratamento indicado por não sentirem nada diferente, mas o controle da hipertensão é fundamental. Esta condição é responsável por 80% dos casos de AVC. Tratar a hipertensão reduz em 40% as chances de morte por derrame cerebral e em 20% por infarto do miocárdio", explica o cardiologista.



Para manter os níveis controlados, além de ficar em dia com suas consultas e exames, o especialista recomenda controlar o peso corporal, manter alimentação saudável com baixa ingestão de sal e de gordura, praticar atividade física regularmente, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e controlar doenças como o diabetes.







Beleza da Alma

"Fracassar é parte crucial do sucesso. Toda vez que você fracassa e se recupera, você exercita perseverança, que é a chave da vida. Sua força está na habilidade de se recompor". (Michelle Obama)