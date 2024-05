Conheça o poder da alimentação no tratamento da celulite - Reprodução

Publicado 04/05/2024 09:00

Olá, meninas!

Muitas famosas, entre elas a modelo Yasmin Brunet e a atriz Paolla Oliveira, já revelaram que têm celulites. O problema costuma ser um grande temor para muitas mulheres. Em alguns casos, a pessoa pode desenvolver o lipedema, que é uma condição crônica, com gordura desproporcional da cintura até o tornozelo.

Muita gente desconhece o que é o lipedema e que ele está relacionado com hábitos alimentares inadequados, devido ao descontrole na alimentação. Mas o fato é que o transtorno costuma afetar a autoestima feminina.

Mas, afinal o que é o lipedema? Por ser uma doença vascular, resultado de um processo inflamatório de origem hormonal, se caracteriza pelo acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, provocando inchaço, dor no local ao ser tocado até hematomas. No entanto, também está associada a alterações hormonais, em mulheres na fase da adolescência, no período gestacional ou na menopausa.

A nutricionista Carolina Queiroga, especialista em nutrição clínica, ressalta a importância da alimentação adequada para o tratamento, evolução e controle do problema. “A alimentação exerce grande impacto no tratamento. Uma dieta com ação anti-inflamatória é essencial para minimizar os sintomas e auxiliar no tratamento do lipedema”, afirma Queiroga.

A especialista explica que essa dieta começa com a exclusão de alimentos industrializados ricos em corantes, conservantes químicos e aromatizantes. E como não poderia deixar de ser, devem ser controlados o açúcar, principalmente o refinado, o sódio, considerado o maior conservante alimentar, seja em refeições salgadas ou doces, além da bebida alcoólica. De acordo com a especialista, o glúten e a lactose não precisam ser retirados totalmente da dieta, mas o consumo requer atenção na quantidade.

A dieta diária ainda deve fazer parte integral do tratamento e controle da doença, sendo fundamental para a melhora dos sintomas. “Os grandes vilões são os alimentos industrializados e ultraprocessados repletos de corantes, conservantes químicos, açúcar e sódio, além dos caldos concentrados, embutidos como linguiça, salame, mortadela, apresuntado, blanquet de peru e salsicha . As bebidas alcoólicas, refrigerantes e alimentos com glúten e lactose em excesso, completam a lista. As proteínas podem fazer parte da dieta, mas devem ser magras, sem capa de gordura ou pele”, alerta a nutricionista.