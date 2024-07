EUA venceram amistoso com grande atuação de Stephen Curry - Reprodução / USA Basketball

Publicado 17/07/2024 16:22 | Atualizado 17/07/2024 16:40

O time de basquete dos Estados Unidos venceu a Sérvia por 105 a 79 nesta quarta-feira (17), na Etihad Arena, em Abu Dhabi, em amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos. Comandado por nomes como LeBron James e Stephen Curry, o "Dream Team" superou a seleção de Nikola Jokic com uma grande atuação.

Curry foi o destaque da partida, com 18 pontos e quatro de seis arremessos de três convertidos, que foram essenciais para a sua equipe abrir vantagem. Do outro lado, Jokic, pivô do Denver Nuggets, fez oito pontos e sete rebotes.

As Olimpíadas de Paris-2024 começam na próxima sexta-feira (26) e terminam em 11 de agosto. As duas seleções voltam a se enfrentar justamente na estreia dos jogos. Elas estão no grupo C ao lado de Sudão do Sul e Porto Rico.

A seleção dos Estados Unidos está recebendo o apelido de "Dream Team" por ser composta apenas de atletas de alto nível da NBA, maior competição deste esporte no mundo. O objetivo é colocar o país de volta ao topo, posição abalada após o decepcionante quarto lugar no Mundial de 2023, e conquistar o quinto ouro consecutivo no basquete olímpico.

Os norte-americanos farão mais dois amistosos antes do início das Olimpíadas Paris-2024, nos dias 20, contra o Sudão do Sul, e 22 de julho, quando enfrentam a Alemanha.