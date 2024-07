Diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, visita as instalações do Time Brasil na Vila Olímpica de Paris - Divulgação / COB

Diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, visita as instalações do Time Brasil na Vila Olímpica de ParisDivulgação / COB

Publicado 18/07/2024 11:23

Rio - A oito dias do início das Olimpíadas, a Vila Olímpica de Paris abriu suas portas, nesta quinta-feira (18), para receber os primeiros atletas que disputarão as competições. As delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrarem no complexo, que tem capacidade de receber mais de 14 mil pessoas.

A abertura do espaço para os atletas é sempre um momento simbólico em cada edição. Há uma semana, os chefes das delegações já ocupam o local parar preparar a recepção dos jogadores que vão disputar os Jogos de Paris, que começam na próxima sexta-feira (26) e se estendem até 11 de agosto.

Chefe da "Missão Paris 2024", o campeão olímpico Rogério Sampaio, chegou à França nesta quarta-feira (17) e visitou as instalações do local onde o Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai ficar hospedado, que fica a 600 metros da base do Time Brasil. Ao lado da subchefe da Missão, Joyce Ardies, o diretor-geral do COB disse estar ansioso pelas chegadas dos atletas.

"As escolhas e estratégias foram corretíssimas. As estruturas que estamos oferecendo serão um diferencial para os nossos atletas. Aquele objetivo de que os atletas pudessem se preocupar apenas em treinar e descansar e depois dar o seu melhor na competição foram alcançados", disse Rogério.

O complexo, que levou três anos para ser construído, fica entre Saint-Denis, Saint-Ouen e a Ilha Saint-Denis, ao norte da capital francesa. Com uma área de 52 hectares, o espaço deve receber quase 14.500 pessoas, sendo 9 mil atletas, ao longo evento.

Segundo o Comitê Organizador dos Jogos de Paris, a expectativa é que, apenas nesta quinta, cerca de duas mil pessoas, incluindo atletas e integrantes de comissões técnicas, devem passar pelos portões da Vila.

Além dos atletas e das várias delegações, o espaço também vai receber funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários.