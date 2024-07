Ana Luiza Caetano abriu dia de competições para o Brasil em Paris - Terni Castro / COB

Publicado 25/07/2024 06:16

Rio - Primeira atleta brasileira a competir nos Jogos de Paris, Ana Luiza Caetano, de 22 anos, começou bem a primeira parte classificatória no tiro com arco, nesta quinta-feira. A jovem conquistou 335 pontos pontos, nas seis primeiras rodadas, e alcançou a 13ª colocação. A disputa está bastante equilibrada e tem a sul-coreana Lim Sihyeon na primeira colocação com 353.

Ana Luiza Caetano faz parte da delegação de mulheres do Brasil que nos Jogos Olímpicos de Paris são maioria. No total, elas são 55% dos brasileiros que irão competir no evento. O país enviou 277 esportistas esportistas para a França, sendo 153 mulheres.



No tiro com arco, além da jovem, o Brasil também conta com Marcus D'Almeida, que faz sua estreia ainda nesta quinta-feira. Os dois também irão competir na categoria mista da modalidade em Paris.



Nesta quinta, outros brasileiros também estarão em ação em Paris. O Brasil estreia no handebol feminino contra a Espanha, às 9h (de Brasília). As brasileiras buscam superar a campanha do Rio-2016, em que conseguiram a 5ª posição, a melhor da história do país nos jogos.



As mulheres do futebol feminino também fazem a sua estreia nesta quinta, às 14 h (de Brasília), contra a Nigéria. O time comandado por Marta vai em busca da primeira medalha de ouro das brasileiras na história dos Jogos Olímpicos.