Bandeira olímpica foi hasteada de cabeça para baixo na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris 2024 - AFP

Publicado 26/07/2024 18:21 | Atualizado 26/07/2024 18:23

Paris - A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ficou marcada por uma grande festa que exaltou a história, cultura e a arquitetura francesa, mas não passou ilesa de gafes. O maior erro aconteceu na reta final do evento, quando a bandeira olímpica foi hasteada de cabeça para baixo, antes hino olímpico e dos discursos dos presidentes Thomas Bach, do Comitê Olímpico Internacional (COI), e Emmanuel Macron, da França.

A bandeira olímpica possui um fundo branco e cinco anéis entrelaçados, que representam os cinco continentes habitados do mundo, unidos pelo espírito olímpico. Os anéis possuem as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, sendo que as cores azul, preto e vermelho ficam na parte de cima, enquanto amarelo e verde ficam embaixo. Na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, os anéis amarelo e verde ficaram no alto, significando que hastearam de forma errada.

A abertura contou com shows das cantoras Lady Gaga, Aya Nakamura e Céline Dion, além de destacar a igualdade e diversidade. Os países desfilaram em barcos no Rio Sena e passaram por grandes pontos turísticos franceses como a Torre Eiffel, os museus do Louvre e Orsay, os palácios Conciergerie e Bourbon, o Grand Palais, a Catedral de Notre Dame e as pontes de Austerlitz, Concorde e Arts.