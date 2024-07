Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann - Carl de Souza / POOL / AFP

Publicado 26/07/2024 16:27

França - Nesta sexta-feira, 26, Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann balançaram a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris , que acontece no Rio Sena. O barco que levou a delegação brasileira contou com 130 pessoas a bordo, sendo 50 atletas.

"Extremamente mágico. Tantas pessoas, e isso aqui para a gente é um grande orgulho, poder representar ela (a bandeira) mundo afora. Vou guardá-la aqui, vai dormir comigo, mesmo molhadinha", disse a jogada de rugby, à TV Globo.

Delegação brasileira na cerimônia de abertura de Paris 2024 Steph Chambers / POOL / AFP

Raquel, aliás, superou um câncer de mama em 2023. Ela, então, se tornou um símbolo de força e superação fora dos campos no último ciclo olímpico.

"Com toda certeza (uma celebração da vida). Sem palavras poder estar aqui. Independente da luta que qualquer pessoa esteja tendo, seja feliz, viva com alegria, que esse é o melhor da vida, sorrir", destacou Raquel.

A cerimônia fora dos limites de um estádio fez com que o evento explorasse Paris ainda mais. O enredo conta performances ao ar livre e explora a história e a arquitetura da cidade. As delegações desfilaram com muita empolgação levando o público à loucura.

"A lembrança na memória vai ser incrível. Foi muito legal, foi diferente, lindo demais. Ver o pessoal na beira do rio acenando para a gente foi maravilhoso. É a primeira vez que venho (a Paris)", afirmou Isaquias.