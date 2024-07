Maria Fernanda garantiu vaga na final dos 400m livre feminino na natação - AFP

Publicado 27/07/2024 06:42 | Atualizado 27/07/2024 07:26

Paris - O Brasil vai disputar medalha na natação. A nadadora Maria Fernanda Costa, de 21 anos, garantiu vaga na final dos 400 metros livre feminino, neste sábado (27), após encerrar a eliminatória com o tempo de 4m03s47. A brasileira foi a quinta colocada da bateria 2 e ficou em sétimo lugar geral.

A disputa por medalha acontece neste sábado (27), às 15h50 (de Brasília). Na decisão, Maria Fernanda terá pela frente a americana Ketie Ledecky e a australiana Ariarne Titmus, favoritas a medalha de ouro. Também disputam americana Paige Madden, as australianas Erika Fairweather e Jamie Perkins, além da canadense Summer McIntosh e a alemã Isabel Gose.

Já Gabrielle Roncatto disputou a bateria 3, terminou com o tempo de 4m10s46 e não conseguiu ficar entre as oito melhores para disputar a decisão da categoria. A brasileira ficou bastante distante do tempo de corte, que foi a alemã Isabel Gose com a marca de 4m03s83.

Maria Fernanda conquistou três medalhas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado. A nadadora brasileira ficou com o segundo lugar no pódio nas provas do 200m livre, 400m livre e 4x200m livre.

Finalistas dos 400m livre:

Katie Ledecky (USA) 4:02.19

Ariarne Titmus (AUS) 4:02.46

Erika Fairweather (NZL) 4:02.55

Summer McIntosh (CAN) 4:02.65

Jamie Perkins (AUS) 4:03.30

Paige Madden (USA) 4:03.34

Maria Fernanda Costa (BRA) 4:03.47

Isabel Gose (GER) 4:03.83