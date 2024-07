André e George estrearam com o pé direito nos Jogos de Paris - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 27/07/2024 15:02

Paris - André e George estrearam com vitória no vôlei de praia dos Jogos de Paris. Os brasileiros dominaram os marroquinos Abicha e Elgraoui e venceram a partida por 2 sets a 0 (parciais de 21/18 e 21/10).

A dupla fechou o primeiro set com vitória por 21 a 18, em um duelo bastante equilibrado. Houve pouca margem para abrir vantagem, com a maior sendo a do placar final.



Na parcial seguinte, o cenário foi diferente. Ambos se mostraram mais à vontade na areia, afinal, era a primeira participação de ambos nas Olimpíadas. A dupla chegou a ficar cinco pontos na frente dos marroquinos na primeira metade do set (11 a 6), e fecharam o jogo de forma tranquila, com parcial de 21 a 10.

André e George retornam ao Estádio Torre Eiffel na terça (30), às 7h (de Brasília), contra a dupla cubana formada por Alayo e Díaz.