Guilherme Costa, o Cachorrão, ficou fora do pódio nos 400m livre masculino - Jonathan Nackstrand/AFP

Publicado 27/07/2024 16:03 | Atualizado 27/07/2024 16:31

França - Foi por pouco na final da natação nos 400m livre masculino. Guilherme Costa, o "Cachorrão", largou atrás, tentou acelerar o ritmo na metade da prova, mas acabou terminando na 5ª colocação, sem conquistar uma medalha. O alemão Lukas Maertens ficou com a medalha de ouro com tempo de 3min41s78.

Cachorrão superou seu tempo da classificatória, fechando a prova com 3m42s76 - a primeira marca foi de 3m44s23. O pódio teve também Elijah Wiinington, da Austrália, em segundo, com o tempo de 3min42s21, e o sul-coreano Woomin Kim, em terceiro, com tempo de 3min42s50.

Veja a classificação completa da final masculina dos 400m livre:

1º Lukas Maertens (ALE): 3min41s78

2º Elijah Wiinington (AUS): 3min42s21

3º Woomin Kim (KOR): 3min42s50

4º Samuel Short (AUS): 3min42s64

5º Guilherme Costa (BRA): 3min42s76

6º Liwei FEI (CHI): 3min44s24

7º Oliver Klemet (ALE): 3min46s59

8º Aaron Schackell (EUA): 3min47s