Maria Fernanda garantiu vaga na final dos 400m livre feminino na natação - AFP

Publicado 27/07/2024 16:23

França - A nadadora Maria Fernanda Costa, de 21 anos, não conseguiu surpreender e tirar uma das favoritas ao pódio na final dos 400m livre feminino de natação nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela terminou a prova apenas na sétima colocação, com o tempo de 4min3s53. O ouro ficou com a australiana Ariane Titmus, que fechou a prova em 3min57s59.

Maria Fernanda subiu um pouco seu tempo em relação à classificatória, também neste sábado (27), quando terminou com 4min3s47. Completaram o pódio outras duas favoritas: Summer McIntosh, do Canadá, com 3min58s37, e Katie Ledecky, dos Estados Unidos, com 4min00s86.

Veja a classificação completa da final feminina dos 400m livre:

1º Ariane Titmus (AUS): 3min57s59

2º Summer McIntosh (CAN): 3min58s37

3º Katie Ledecky (EUA): 4min00s86

4º Erika Fairweather (ZNL): 4min1s12

5º Isabel Gose (ALE): 4min2s14

6º Paige Madden (EUA): 4min2s26

7º Maria Fernanda Costa (BRA): 4min3s53

8º: Jamie Perkins (AUS): 4min4s96