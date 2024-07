Guilherme Costa, o 'Cachorrão', lamentando ausência no pódio nos 400m livre - Oli Scarff/AFP

Guilherme Costa, o 'Cachorrão', lamentando ausência no pódio nos 400m livreOli Scarff/AFP

Publicado 27/07/2024 17:22

Paris - Forte candidato na final dos 400m livre masculino de natação nos Jogos Olímpicos, Guilherme Costa, o "Cachorrão", terminou em quinto na prova por uma diferença muito pequena de 26 centésimos para a terceira colocação. Ele, que fechou com 3min42s76, alcançou seu melhor tempo e saiu da piscina com o recorde das Américas no estilo. Ainda assim, o sentimento é de pura frustração.

"Eu queria muito a medalha. Tentei de tudo, fiz o que podia no terceiro trecho de 100m, onde errei de manhã (na classificatória), e não sei o que aconteceu nos últimos 50 metros, que é meu ponto forte, onde consigo conquistar minhas marcas. E hoje não consegui. Fiz de tudo, mas não foi possível" lamentou Cachorrão.

A medalha de bronze ficou com o sul-coreano Woomin Kim, com 3min42s50. A prata foi para o australiano Elijah Winnington, com 3min42s21, enquanto o título olímpico foi conquistado pelo alemão Lukas Maertens, com 3min41s78.

"Senti que nos primeiros 100 metros deixei o alemão ir embora, acabei pegando um pouco de marola dele, e sabia que teria que crescer muito no meio. Apostava nos últimos 50 metros. Acho que acertei a prova quase inteira, mas nos últimos 50 metros faltou. É meu ponto forte, estava confiando muito nisso, mas não funcionou hoje. Tinha certeza que chegaria em segundo quando vi como a prova estava se desenhando, e vi que não consegui fechar da forma que eu sempre fecho. Não quero sentir isso aqui nunca mais", completou, chateado.

Guilherme Costa ainda vai disputar ainda a prova 800m e o revezamento 4x200m livre - ele disputaria também a de 200m, mas foi retirado pela CBDA. Além disso, será o primeiro brasileiro a competir também nas águas abertas (antiga maratona aquática) no Rio Sena.