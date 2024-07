Filipe Toledo disputará repescagem na Olimpíada de Paris - Ed Sloane / POOL / AFP

França - Filipe Toledo não conseguiu garantir vaga nas oitavas de final no primeiro dia de disputas do surfe na Olimpíada de Paris, que aconteceu neste sábado (27), em Teahupoo, no Taiti. O brasileiro ficou em segundo em sua chave, atrás do peruano Alonso Correa. O japonês Kanoa Igarashi completou a bateria.

Mesmo sem a classificação, Filipinho mostrou confiança em conseguir a vaga. O brasileiro garantiu que irá com foco total para a repescagem. Na disputa deste sábado, ele teve as notas 6.23 e 1.40, com um total de 7.63.

"Os primeiros cinco, dez minutos da bateria foram cruciais ali. Eu tive um erro na primeira onda que eu fui da série achando que ia ser uma onda boa, a onda acabou espremendo um pouco, isso me deixou sem a prioridade para as ondas que vieram que o Alonso pegou. Um erro ali que a gente não pode cometer, né? A gente viu o quanto é importante começar a bateria bem", disse Filipe.

"Teve uma segunda onda também que eu caí, ela foi um pouco menor, mas foi até mais longa assim. Eu acabei caindo, de repente seria uma outra nota boa. E aí fiz o meu 6, e meio que voltei para a bateria, pensando que ia ser uma onda só. Mas o mar completamente parou, não veio mais nenhuma onda, mas é isso. Vamos manter a energia lá em cima, damos mais uma chance aí e vamos concluir", completou.

Caso Filipinho avance, o Brasil terá três atletas nas oitavas de final do surfe masculino. Gabriel Medina e João Chianca, o Chumbinho, já estão garantidos na próxima fase.