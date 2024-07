Arthur (na foto) e Evandro venceram em suas estreias nos Jogos de Paris - Luis Tato / AFP

Arthur (na foto) e Evandro venceram em suas estreias nos Jogos de ParisLuis Tato / AFP

Publicado 28/07/2024 15:57 | Atualizado 28/07/2024 15:58

Paris - Arthur e Evandro garantiram os 100% do Brasil na estreia do vôlei de praia nos Jogos de Paris ao derrotarem os austríacos Hoerl e Horst. Os brasileiros venceram por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/19.

O primeiro set começou com equlíbrio, mas logo se tornou favorável aos austríacos, que chegaram a abrir três pontos de vantagem antes da primeira metade (10 a 7). No entanto, na reta final, Arthur e Evandro viraram e tomaram as rédeas da partida, com destaque para o segundo, que marcou dois pontos importantes de bloqueio. Os adversários até ensaiaram uma recuperação, mas os brasileiros fecharam com vitória (parcial de 21/18).



O início da parcial seguinte foi bastante semelhante. No entanto, os brasileiros, assim como no primeiro set, ensaiaram uma nova reação e protagonizaram uma reta final equlibrada com os adversários. Arthur e Evandro, porém, aproveitaram os erros dos austríacos e fecharam a partida com o triunfo (parcial de 21/19).



Agora, a dupla retorna para a areia na quarta (31), às 15h (de Brasília), contra os canadenses Schachter e Dearing.