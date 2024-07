Laura Pigossi está eliminada dos Jogos de Paris - Divulgação

Laura Pigossi está eliminada dos Jogos de ParisDivulgação

Publicado 28/07/2024 16:01

França - A tenista Laura Pigossi está eliminada do torneio de simples na Olimpíada de Paris. Na tarde deste domingo (28), a brasileira foi derrotada pela ucraniana Dayana Yastremska por 2 sets a 1 e se despediu da competição.

LEIA MAIS: Bia Haddad garante primeira vitória do tênis brasileiro na Olimpíada de Paris

Número 26 do mundo, Yastremska chegou como favorita para o duelo, mas o primeiro set foi da brasileira. Com três quebras de saque, ele fechou com 6 a 3, contando com os erros não forçados da adversária.

No segundo, a ucraniana se recuperou e conseguiu quebrar o serviço da paulista. Ela ficou a um game de vencer por 2 a 0, mas perdeu três seguintes e deu chance para a europeia vencer por 7 a 5 e levar o duelo para o terceiro set.

No desempate, Yastremska conseguiu dominar completamente o set. A ucraniana faturou os seis games e sacramentou a eliminação de Laura.