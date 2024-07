Larissa Pimenta foi bronze no judô até 52kg nos Jogos Olímpicos de Paris - Luis Robayo / AFP

Larissa Pimenta foi bronze no judô até 52kg nos Jogos Olímpicos de ParisLuis Robayo / AFP

Publicado 28/07/2024 14:56

França - Após cair nas quartas de final para a francesa Amandine Buchard, a judoca brasileira Larissa Pimenta superou a repescagem e garantiu a medalha de bronze na categoria até 52kg vencendo a italiana Odette Giuffrida, campeã mundial, em luta acirrada e decidida por shido (punição). Foram três da lutadora europeia, sendo o último já no Golden Score. Após a luta, Larissa destacou a dificuldade e celebrou a conquista olímpica em Paris.

"A ficha não caiu. Foi muito especial. Estou muito feliz, em êxtase. Desde o momento que pisei no tatame, eu falei que merecia. Era difícil acreditar em mim, mas eu consegui", disse, à "Cazé TV".

"Toda luta foi um desafio. Hoje eu estava muito confiante. Foi uma luta muito difícil, eu nem sei o que aconteceu. Começou a faltar oxigênio, eu nem sabia mais o que estava fazendo. Só pensava que eu merecia essa medalha", completou Larissa.

Em sua campanha no judô na Olimpíada de Paris, a judoca passou por Djamila Silva, de Cabo Verde, por ippon, pela britânica Chelsie Giles, por waza-ari, mas acabou perdendo diante da francesa Amandine Buchard, por waza-ari. A brasileira se recuperou com um ippon no Golden Score contra a alemã Mascha Ballhaus, e derrotou a italiana Odette Giuffrida para ficar com a tão sonhada medalha.