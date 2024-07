Bianca Souza e Lili Dezou brigam pela posse da bola no duelo do Brasil com a França - Carl de Souza / AFP

Publicado 28/07/2024 12:34 | Atualizado 28/07/2024 12:48

Paris - A seleção brasileira feminina de rugby foi derrotada pela França, por 26 a 0, na estreia na Olimpíada de Paris. As anfitriãs se impuseram do início ao fim do confronto e não deram chances às meninas do Brasil.

O primeiro tempo terminou com 14 pontos de vantagem para as francesas no placar. Na segunda etapa, marcaram mais 12 para selar a vitória.

No outro jogo da primeira rodada do Grupo C, as estadunidenses superaram as japonesas com tranquilidade, por 36 a 7.

Ainda neste domingo (28), as jogadoras do Brasil estarão em campo novamente, diante dos Estados Unidos, às 15h (de Brasília). Na próxima segunda (29), enfrenta o Japão, às 10h (também de Brasília). É importante ressaltar que, além dos dois melhores de cada grupo, somente o pior terceiro colocado será eliminado.