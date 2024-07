Larissa Pimenta vai disputar a medalha de bronze na categoria até 52kg do judô feminino - AFP

Larissa Pimenta vai disputar a medalha de bronze na categoria até 52kg do judô femininoAFP

Publicado 28/07/2024 11:53

Paris - O Brasil pode conquistar mais uma medalha no judô nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após Willian Lima garantir vaga na final da categoria até 66kg no masculino, foi a vez de Larissa Pimenta entrar na briga pelo bronze da categoria até 52kg no feminino depois de vencer a alemã Mascha Ballhaus no golden score, neste domingo (28), na Arena Campo de Marte.

O combate começou com um shido, advertência por falta de combatividade, para cada uma das atletas. Na sequência, Larissa Pimenta tentou impor o ritmo e deixou a alemã com duas punições. Mas a igualdade persistiu e o duelo caminhou para o golden score.

No início do golden score, Mascha Ballhaus quase surpreendeu Larissa com um Waza-ari, mas ela conseguiu evitar. A judoca brasileira respondeu na sequência após conseguir derrubar a alemã no tatame e imobilizá-la.

A judoca, de 25 anos, é a atual pentacampeã da categoria até 52kg no Campeonato Pan-Americano e bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. No último Mundial, disputado em 2021, Larissa Pimenta foi medalhista de bronze.